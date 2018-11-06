БИШКЕК, 6 ноя — ПРАЙМ. Национальный банк Киргизии в понедельник продал на внутреннем рынке 10,85 миллиона долларов для поддержки курса национальной валюты — сома, сообщается на сайте регулятора.

Это уже вторая интервенция за осень, до этого нацбанк выходил на рынок полтора месяца назад.

По данным сайта, 5 ноября регулятор продал "10 миллионов 850 тысяч долларов с расчетами, отличными от даты сделки".

Всего с начала осени Нацбанк Киргизии реализовал на валютном рынке около 30,5 миллионов долларов.

На сегодняшний день курс американского доллара держится на отметке 69,7-69,9 сома пока не переходя психологический рубеж в 70 сомов.