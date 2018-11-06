МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Объем средств на покупку валюты по бюджетному правилу с 8 ноября по 6 декабря должен составить 525,8 миллиарда рублей, говорится в сообщении Минфина России.

"Совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты, составляет 525,8 миллиарда рублей. Операции будут проводиться в период с 8 ноября 2018 года по 6 декабря 2018 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 25 миллиардов рублей", — сообщило министерство.

Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в ноябре 2018 года в размере 513,8 миллиарда рублей.

Суммарное превышение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам октября 2018 года составило 12 миллиардов рублей, говорится в сообщении.

Ранее Банк России приостанавливал покупки валюты для Минфина на рынке до конца сентября. Тогда Минфин сообщал, что с учетом этого решения конвертация предназначенных для таких покупок средств до конца сентября 2018 года будет проводиться путем покупки иностранной валюты Федеральным казначейством у ЦБ без совершения ЦБ эквивалентных покупок иностранной валюты на внутреннем валютном рынке.

В сентябре Банк России сообщил, что решил продлить приостановку покупки валюты для Минфина на рынке до конца 2018 года.