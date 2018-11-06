МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль Nordgold по МСФО за девять месяцев 2018 года сократилась по сравнению с тем же периодом прошлого года на 4% и составила 109,2 миллиона долларов, следует из сообщения компании.

Нормализованная чистая прибыль, распределяемая между акционерами, снизилась на 21%, до 100,4 миллиона долларов, выручка уменьшилась на 5%, до 857,9 миллиона долларов из-за снижения объемов продаж, частично компенсированного более высокой средней ценной реализации золота. Показатель EBITDA сократился на 9%, до 345,5 миллиона долларов в основном из-за снижения выручки, его рентабельность понизилась до 40,3% с 42,2% годом ранее.

В третьем квартале чистая прибыль Nordgold выросла по отношению к предыдущему кварталу в 3,8 раза, до 53 миллионов долларов, нормализованная чистая прибыль уменьшилась на 4%, до 30,9 миллиона долларов. Выручка снизилась на 7%, до 268,2 миллиона долларов. Показатель EBITDA сократился на 17%, до 99,3 миллиона долларов, его рентабельность понизилась до 37% с 41,5% кварталом ранее.

Чистый долг компании в течение третьего квартала увеличился на 8% и на 30 сентября составил 860,4 миллиона долларов. Общий долг уменьшился на 1%, до 999,3 миллиона долларов. Денежные средства и их эквиваленты снизились на 36%, до 138,9 миллиона долларов.

Nordgold — золотодобывающая компания, ее предприятия находятся в Буркина-Фасо, Гвинее, России и Казахстане. Компания объединяет два проекта развития, четыре проекта с локализованными ресурсами и широкий портфель геологоразведочных проектов и лицензий. Основным бенефициаром компании является Алексей Мордашов.