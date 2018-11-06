АНКАРА, 6 ноя — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Турции в октябре ускорилась до 25,24% по сравнению с 24,52% в сентябре, что является самым высоким уровнем за последние 15 лет, говорится в сообщении статистического ведомства страны.

Как заявил в эфире телеканала A Haber министр казначейства и финансов Турции Берат Албайрак, ситуация c инфляцией до конца года "будет следовать гораздо более позитивной тенденции". Он добавил, что цены на одежду и продукты питания будут падать в ближайшие два месяца, замедляя инфляцию.

Турецкая лира в последние месяцы неоднократно обновляла исторические минимумы к доллару и евро, с начала года она обесценилась по отношению к этим валютам более чем на 30%. В середине августа курс превышал 7 лир за доллар. Кризис обострился в августе после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что санкционировал повышение вдвое пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно.

Во вторник курс турецкой лиры вырос к доллару до трехмесячного максимума в 5,34 на фоне нормализации отношений с США и выведения страны из-под режима американских санкций по отношению к Ирану.