МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Во вторник в США проходят выборы в Конгресс, в ходе которых будет полностью переизбрана Палата представителей (435 членов) и около трети Сената (35 из 100 членов). Избирательная кампания разделила США на два лагеря фактически пополам. Разница между демократами и республиканцами в большинстве штатов может составить несколько процентных пунктов.

Аналитики напоминают, что после победы Дональда Трампа на президентских выборах 2016 года, делать какие-либо прогнозы – дело неблагодарное.

"Мы помним, что большинством голосов тогда выиграла Хилари Клинтон, а ее конкурент победил по итогам голосования выборщиков, причем с крайне незначительным перевесом. Сейчас общенациональной кампании нет, она ведется лишь в рамках штатов и округов. Пока прогнозы сходятся в том, что у демократов больше шансов вернуть контроль над Палатой представителей, а у республиканцев – сохранить большинство в Сенате", — рассказал вице-президент Центра политтехнологий Алексей Макаркин.

Однако все будет зависеть от факторов, которые сложно предугадать, в том числе, явки избирателей на выборы. Традиционно в США не назначают выборы на выходные, поскольку в этот день граждане ходят в церковь. Но во вторник – будний день – многие работают. Некоторые уже проголосовали досрочно, и по итогам наблюдатели отмечают у демократов определенное преимущество. Но тот избиратель, который голосует сегодня, по-прежнему остается "темной лошадкой" – о его предпочтениях мы узнаем лишь завтра, отметил эксперт.

РЫНОК УЧЕЛ РИСКИ

Наиболее вероятный сценарий (демократы в нижней палате, республиканцы в Сенате) хоть и снизит степень влияния Трампа, но не сильно скажется на реализации намеченных планов. В этом случае реакция рынков будет минимальной, прогнозирует аналитик ИФК "Солид" Вадим Кравчук.

"Остальные два исхода обеспечат гораздо большую волатильность. Если демократы возьмут под контроль обе палаты Конгресса, то рост неопределенности и сворачивание части планов по стимулированию бизнеса за счет бюджетных средств обеспечит снижение фондовых индексов и доллара. Инвесторы предпочтут занять выжидательную позицию и увеличат в портфеле долю облигаций с погашением до 3 лет", — пояснил он.

Обратная ситуация возникнет в случае безоговорочной победы республиканцев. В таком случае хедж-фонды планируют активно покупать акции американских компаний. Это означает, что возвращение к максимумам этого года произойдет быстрее.

Несмотря на предварительные расчеты, неопределенность весьма высока, поэтому многие заранее фиксировали позиции на американском фондовом рынке.

"Мы связываем октябрьскую коррекцию индексов более чем на 10%, в первую очередь, именно с выборами в Конгресс. То есть можно говорить, что политические риски уже частично заложены в котировки бумаг", — констатирует Кравчук.

ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ РОССИИ

Для России выборы в США имеют принципиальное значение. Демократы считают, что Трамп чрезмерно мягок в отношении нашей страны, а также продвигают идею более жестких санкций. Запрет на покупку ОФЗ и ограничения на банковский сектор – прежде всего их инициатива.

Поэтому большинство демократов в Сенате – потенциально более опасно, ведь второй пакет санкций по "делу Скрипалей" обещали ввести в ноябре, отмечает Кравчук.

"Предварительные опросы прогнозируют положительный для РФ исход, на фоне чего индекс Мосбиржи сегодня к середине дня прибавляет 1.20% и торгуется гораздо ближе к максимумам года, нежели американские площадки", — указал он.

В свою очередь, аналитик "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин уверен, что из перечисленных сценариев для России наиболее негативным было бы сохранение большинства республиканцев.

УМ ХОРОШО, А ДВА ЛУЧШЕ

Макаркин напомнил, что в США есть такое понятие, как двухпартийная политика. Оно предполагает достижение компромисса между обеими политическими силами по важным, в том числе, международным вопросам.

"Санкции будут продолжаться, разница лишь в нюансах. Да, демократы будут жестче атаковать Трампа по этому вопросу, но ведь законопроект в Сенат вносили обе партии, значит, и республиканцы эту идею поддерживают", — рассуждает он.

Однако, в любом случае, само по себе завершение выборов – позитив для России. В преддверии их демократы и сенаторы активно разыгрывали карту российских санкций, радикально ужесточая риторику. Скорее всего, эти настроения при условии отсутствия новых негативных событий постепенно пойдут на спад, полагает Нигматуллин.

Отдельной хорошей новостью является то, что до выборов не был одобрен законопроект сенаторов о блокировке счетов российских госбанков, запрете на размещение госдолга и других жестких ограничениях.

"И так невысокие перспективы его прохождения еще более снизились. Собственно рост котировок акций Сбербанка и ВТБ отражает реакцию инвесторов", — заключил эксперт.