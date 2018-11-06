МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Российский экспортный центр (РЭЦ) договорился с партнерами в Китае о поставке российской несырьевой продукции в объеме порядка 500 миллионов долларов до 2021 года, в первую очередь, речь идет о продукции АПК, говорится в сообщении РЭЦ.

"РЭЦ подписал ряд трехсторонних соглашений об организации системы поставок российской продукции в китайские провинции Сычаунь, Хубэй и Ганьсу. В первую очередь, речь идет о товарах российского агропромышленного комплекса. Партнером РЭЦ по трем соглашениям стала группа компаний SKYMAX, аккредитованный торговый агент РЭЦ и оператор выставочного павильона российской продукции АПК в Шанхае, открытого РЭЦ совместно с министерством сельского хозяйства РФ", — отметили в центре.

Третьими сторонами по соглашениям выступили государственная компания Chengdu-Europe Investment and Development (город Чэнду, провинция Сычуань), управление коммерции народного правительства города Ухань (провинция Хубэй) и государственная компания Lanzhou International Land Port Investment and Development (город Ланьчжоу, провинция Ганьсу).

"Соглашения предусматривают развитие межрегионального торгово-экономического сотрудничества между нашими странами и создание системы закупок российских товаров несырьевого экспорта, в основном, продукции АПК, в указанные провинции КНР со сроком реализации до 2020-2021 годов. Планируется, что общая стоимость поставок составит порядка 500 миллионов долларов", — говорится в сообщении.

Генеральный директор РЭЦ Андрей Слепнев отметил, что межрегиональное сотрудничество между Россией и Китаем – это возможность выстраивать горизонтальные торгово-экономические связи, точечно и прицельно используя потенциал российских производителей в субъектах РФ и возможности быстрорастущих экономик китайских провинций.

"Мы будем развивать взаимодействие в целях вывода российских экспортеров на рынок Китая, опираясь на имеющуюся трансграничную транспортно-логистическую инфраструктуру из Китая в Россию, а также с учетом планов по развитию складской инфраструктуры и оптово-розничных сетей реализации импортной продукции из России в указанных провинциях. Кроме того, мы обсуждаем планы по включению в данную систему продвижения демонстрационно-дегустационного павильона российской продукции АПК", — приводит РЭЦ слова Слепнева.