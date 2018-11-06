МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Минфин России на аукционе 7 ноября предложит инвесторам облигации федерального займа (ОФЗ) двух выпусков на 20 миллиардов рублей, говорится в сообщении министерства.

Ведомство планирует разместить ОФЗ серии 26223 с погашением в феврале 2024 года на 10 миллиардов рублей и ОФЗ серии 26224 с погашением в мае 2029 года также на 10 миллиардов рублей.

На предыдущем аукционе, состоявшемся 31 октября, Минфин России разместил ОФЗ двух серий на 17,2 миллиарда рублей из предложенных 20 миллиардов рублей.

Всего в четвертом квартале Минфин планирует предложить на аукционах ОФЗ на 310 миллиардов рублей. Ориентировочный объем размещения ОФЗ со сроком погашения до пяти лет включительно составляет 125 миллиардов рублей, от пяти до 10 лет включительно — 110 миллиардов рублей, от 10 лет — 75 миллиардов рублей.