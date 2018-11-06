МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Бывший директор департамента организационного обеспечения и коммуникаций Минэкономразвития России Сергей Галкин назначен замминистра экономического развития, следует из распоряжения правительства, опубликованного на сайте кабинета министров.

"Назначить Галкина Сергея Сергеевича заместителем министра экономического развития Российской Федерации", — говорится в документе.

Как сообщили в Минэкономразвития, в этой должности Галкин будет курировать проектную деятельность министерства, в том числе, развитие рынков внутреннего и въездного туризма. Кроме того, в сфере его ответственности останутся вопросы, связанные с организационным обеспечением деятельности министра и министерства.

Галкин возглавлял департамент организационного обеспечения и коммуникаций с октября 2017 года. В 2017 году был приглашен на должность советника министра экономического развития. С 2010 по 2016 годы Галкин занимал должность аналитика в "ВТБ Капитале", до этого занимался аналитической работой в крупных инвестиционных и консалтинговых компаниях.

В октябре еще одним заместителем министра экономического развития РФ был назначен Тимур Максимов, ранее занимавший должность замруководителя Федеральной таможенной службы.