КИЕВ, 6 ноя /ПРАЙМ/. Национальный банк (ЦБ) Украины отозвал банковскую лицензию у "БМ Банка", который входит в группу ВТБ, говорится в сообщении регулятора во вторник.

"Национальный банк Украины решением правления от 06.11.2018 отозвал банковскую и генеральную лицензии на осуществление валютных операций в АО "БМ Банк" и исключил этот банк из государственного реестра банков. Этот банк принял решение о добровольном прекращении банковской деятельности без ликвидации юридического лица", — говорится в сообщении на сайте регулятора.

Таким образом, по данным регулятора, "БМ Банк" стал шестым банком, который прекратил банковскую деятельность по собственной инициативе без ликвидации юридического лица.

ВТБ в марте решил прекратить банковскую деятельность "БМ Банка" с сохранением юридического лица и подал в Нацбанк Украины ходатайство о согласовании плана прекращения осуществления банковской деятельности без прекращения юридического лица.

Украина в марте 2017 года сроком на год ввела санкции против всех пяти работающих на Украине структур российских госбанков — украинских Сбербанка и ВТБ, "БМ Банка" ("внучки" ВТБ), Проминвестбанка ("дочки" ВЭБа) и VS Банк ("внучки" Сбербанка). Им запрещены любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности, материнских структур.

В марте текущего года Украина продлила действие санкций уже против четырех "дочек" российских госбанков, так как Сбербанк продал VS Bank. Таким образом, под санкциями оставались украинский Сбербанк, Проминвестбанк, "ВТБ Банк" и "БМ Банк".