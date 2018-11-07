МОСКВА, 7 ноя /ПРАЙМ/. Объем сегмента электронного страхования в РФ (без учета ОСАГО) вырос более чем в полтора раза в первом полугодии 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — почти до 3,2 миллиарда рублей, следует из оценок рейтингового агентства "Эксперт РА" (RAEX).

"Темпы прироста взносов сегмента (66%) продолжают существенно опережать темпы прироста рынка страхования в целом (13,3% за первое полугодие 2018-го по сравнению с первым полугодием 2017-го)", — говорится в обзоре агентства.

По его данным, основной вклад в абсолютный прирост взносов на рынке электронного страхования обеспечили страхование путешественников (прибавило к совокупным взносам 575 миллионов рублей) и автокаско (295 миллионов рублей). Еще 151 миллион рублей привнесли прочие виды страхования.

Прирост взносов в электронном страховании выезжающих за рубеж объясняется стабилизацией курсов валют и восстановлением туристического потока, в электронном каско — активным развитием электронных технологий продаж, оживлением в продажах новых авто, распространением франшиз и коробочных решений.

Структура электронного страхования осталась практически неизменной в первом полугодии 2018 года по сравнению с первым полугодием 2017 года. Основную долю в нем занимает страхование выезжающих за рубеж (42,7% в 2018 году против 40,7% в 2017 году). На втором месте находится автокаско (32,2% против 38,1%). Третье место занимает страхование имущества физических лиц (9,2% против 8,1%).