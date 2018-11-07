МОСКВА, 7 ноя /ПРАЙМ/. Основные американские фондовые индексы во вторник выросли на фоне промежуточных выборов в конгресс США, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 0,68%, до 25635,01 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ на 0,64%, до 7375,96 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 подрос на 0,63%, до 2755,45 пункта.

В ходе выборов в американский конгресс будут переизбраны полностью палата представителей (435 членов) и около трети сената (35 из 100 членов). Аналитики ожидают, что демократы получат контроль над палатой представителей, а республиканцы сохранят за собой большинство в сенате. Если такой сценарий реализуется, то многие законодательные инициативы президента страны Дональда Трампа могут встретить серьезное сопротивление, считают эксперты.

Позднее на этой неделе участники рынка будут ожидать итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое состоится 7-8 ноября. Большинство аналитиков ожидает сохранения ключевой ставки в США на текущем уровне в 2-2,25%, а уже в декабре ожидается ее повышение до 2,25-2,5%.