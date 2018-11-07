МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Взимать долги с граждан России по оплате жилищно-коммунальных услуг смогут коллекторские агентства, пишет "Коммерсант". Возможность передачи долгов за ЖКХ профессиональным взыскателям рассматривают уже несколько компаний, в числе которых газета называет "Мосэнерго" и "Росводоканал".

Коллекторы с целью привлечения новых видов заработка всерьез заинтересовались взысканием долгов жителей страны по оплате услуг ЖКХ. Это уже свыше 500 млрд рублей по России. В свою очередь поставщики услуг сферы ЖКХ не против подобного сотрудничества.

"Росводоканал" уже передаёт часть задолженности граждан коллекторским агентствам на этапе досудебных мероприятий, отмечает издание. В то же время коммерческий директор группы компаний Сергей Прокофьев пояснил, что в ближайшей перспективе планируется увеличить объёмы передаваемой просроченной задолженности коллекторам.

По оценке главы агентского комитета "Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств" (НАПКА) Виктора Семендуева, в настоящее время поставщики услуг ЖКХ отдают в работу коллекторам менее 5% от общей задолженности населения.

По мнению опрошенных изданием экспертов рынка, взыскание долгов по ЖКХ через коллекторов незначительно увеличит эффективность, но может привести к росту социальной напряженности.