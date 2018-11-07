МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Полюса" по МСФО за 9 месяцев 2018 года сократилась по сравнению с тем же периодом прошлого года в 1,8 раза и составила 31,272 миллиарда рублей, следует из материалов компании.

Выручка увеличилась на 15,4%, до 133,082 миллиарда рублей, прибыль от операционной деятельности возросла на 16,4%, до 72,204 миллиарда рублей, валовая прибыль выросла на 19%, до 85,646 миллиарда рублей.

"Полюс" — крупнейший производитель золота в России и одна из ведущих мировых золотодобывающих компаний по объему добычи и минерально-сырьевой базы. Ключевые предприятия и проекты группы расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии. Основным бенефициаром является Саид Керимов (82,44%). В 2017 году компания увеличила производство золота на 10% — до 2,16 миллиона унций.