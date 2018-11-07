МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев, который накануне был задержан правоохранительными органами Монако, может быть освобожден уже в среду или, в крайнем случае, четверг. Об этом рассказал агентству РИА Новости источник в судебной системе.

"Рыболовлева задержали во вторник после 12 часов дня на 24 часа. Следователь может вынести решение о продлении срока задержания на несколько часов. Срок может быть продлен на шесть часов. В любом случае, сегодня будет решен вопрос с его задержанием", — пояснил собеседник.

Со слов источника, исходя из практики, "шансов остаться в тюрьме у Рыболовлева мало, практически нет".

"Даже если ему будет предъявлено обвинение, Рыболовлев может заплатить залог и жить у себя на вилле под подпиской о невыезде. Здесь не практикуется тюремное заключение", — добавил он.

"Вопрос в другом – будет уголовное дело в отношении Рыболовлева или нет", — подытожил собеседник.

Напомним, что накануне прокуратура Монако вменила россиянину факты "коррупции", "торговли влиянием" и соучастие в этих преступлениях. Защита Рыболовлева попросила правоохранителей соблюдать презумпцию невиновности. Задержание было связано с некими фактами, о которых стало известно из мобильного телефона адвоката российского бизнесмена.

В свою очередь Bank of Cyprus, акционером которого является Рыболовлев, отказался комментировать его задержание. Рыболовлев является крупным акционером Bank of Cyprus – в 2010 году он приобрел около 10% акций.

"Это не касается банка. У банка нет комментариев", — сказала РИА Новости представитель пресс-службы Bank of Cyprus.