МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Долги россиян по ЖКХ могут оказаться в руках коллекторов. Соответствующий документ разрабатывает Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). Уже через 2-3 месяца она подготовит стандарты для поставщиков коммунальных услуг по отбору и оценке эффективности коллекторских агентств.

В результате, коллекторам могут отдать для взыскания долгосрочную просрочку, что составляет примерно 30-50% всех долгов по ЖКХ, сообщил глава ассоциации Борис Воронин.

По его словам, теме просрочки в ЖКХ ассоциация уделяет внимание уже давно, однако сейчас подходит к этой работе еще более продуманно. Новые стандарты появятся в будущем году.

НЕОПЛАТНЫЕ ДОЛГИ

Повышенный интерес государства к этой теме объясним значительным ростом задолженности по ЖКХ.

"На данный момент такие долги достигли в совокупности 1,5 триллиона рублей, их имеют почти 36 миллионов россиян, или треть от работающих", — рассказал руководитель компании URVISTA Алексей Петропольский.

Большая часть данной суммы не учитывается и порой попросту списывается. В частности, 1-2–месячная задолженность может быть покрыта клиентом без всяких последствий, либо про нее забывают. Но и тех, кто не платит годами, вынуждая соответствующие службы к действиям, становится больше.

По данным НБКИ, количество злостных неплательщиков за коммунальные услуги (не погасивших долг за услуги ЖКХ по решению суда), информация о которых за первые 6 месяцев текущего года была передана бюро, увеличилось на 13,6%. На начало июля задолженность этих граждан составила 1,35 млрд рублей, увеличившись с начала года на 5,5%. При этом средний размер их долга немного снизился и находится на уровне 46 тысяч рублей.

Нынешняя схема работы с должниками выглядит так. По небольшим долгам никто не судится, по крупным выносится решение суда, инициированного управляющей компанией. Ответственность за его выполнение лежит на судебных приставах. Они в рамках закона запрашивают все счета и заработки должника, если ничего не находят, на этом все и заканчивается. Поэтому долг достиг столь впечатляющих размеров.

КОРОТКИЕ И ДЛИННЫЕ

Конечно, коллекторов заинтересует далеко не всякая задолженность. По словам Воронина, короткую просрочку в основном будут взыскивать сами компании. Но дальше, если долги становятся старыми, то они уйдут коллекторам.

В первую очередь, речь о просрочке от 3 месяцев. Большую часть долгов по ЖКХ составляют долги 1-2 месяца, а долгосрочная просрочка — не более 30-50%, полагает он.

Коллекторов заинтересуют долги от 300 тысяч рублей и выше, подтверждает Петропольский. "Однако долг – вещь коварная. Сегодня просрочили на 100 тысяч, не платя несколько месяцев, а после вынесения решения суда на эту сумму набежали штрафы, пени, просрочки. Пока суд идет, долги копятся, по итогу может набежать и более серьезная сумма", — отметил он.

СМЕНА ФОКУСА

Эксперты полагают, что новация даст лишь краткосрочный эффект в виде определенного роста погашений. В теории, по словам Петропольского, все прекрасно. Компании ЖКХ получают возможность продавать долги с торгов, быстрее вернув деньги, коллекторы зарабатывают, а люди станут лучше платить.

Но на практике все далеко не так. Большинство не платит не из-за отсутствия дисциплины, а по причине банальной бедности. В ряде регионов размер средней зарплаты ниже, чем сумма коммунальных платежей. Люди находятся в непростой ситуации, и террор коллекторов может лишь ее усугубить, загнав население в "зону травли". Уже есть случаи отъема за долги последнего жилья. Таким образом, ужесточение вызовет лишь рост социальной напряженности и увеличит число бездомных, уверен эксперт.

Любой нажим, включая выселение и отъем собственности, вызовет социальную напряженность, согласен председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин. По его мнению, необходимо убирать информационный фокус с населения, тем более, оно в целом платит достаточно дисциплинированно. По-настоящему невозвратных долгов не более 5%.

"Другое дело – проблема взаимоотношений сбытовых и управляющих компаний. Околокоммунальный бизнес и негласное распределение рентных доходов мимо бюджетного потока приводят к тому, что "львиную долю" долгов генерируют сбытовые компании и предприятия под контролем местных элит", — рассуждает он.

Сегодня схема построена так, что поставщики ресурсов находятся на федеральном уровне, а главные должники – сбытовые и сетевые компании – в ведении местных властей, муниципалитетов. По факту это невозвратные деньги, и, если государство хочет навести порядок в сфере оплаты ЖКХ, начинать надо именно с реформирования этой системы, делает вывод Крохин.