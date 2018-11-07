МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Украинский президент Петр Порошенко подписал закон, предусматривающий введение уголовной ответственности для граждан России за незаконное пересечение государственной границы. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте Верховной рады Украины.

Рада приняла этот документ 18 октября. На сайте парламента Украины в строке "Прохождение документа" поясняется, что 7 ноября законопроект возвращен в парламент страны с подписью президента.

Законодательство Украины, действующее в настоящее время, предусматривает административную ответственность на нарушение госграницы. В частности, предусмотрены денежные штрафы и административный арест на срок до 15 суток.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что предлагается установить уголовную ответственность за пересечение границы Украины "лицом, имеющим гражданство (подданство) государства-агрессора, или другим лицом в интересах государства-агрессора без соответствующих документов или с документами, содержащими недостоверные сведения, а также вне пунктов пропуска". Новый документ предусматривает введение наказания в виде лишения свободы сроком до трех лет. За повторное совершение таких действий либо совершение их группой лиц будет предусматриваться лишение свободы на срок от трех до пяти лет. пересечение госграницы с применением оружия — от пяти до восьми лет.