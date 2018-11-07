МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Минфин России на аукционе в среду разместил облигации федерального займа (ОФЗ) серии 26224 с погашением в мае 2029 года на 6,535 миллиарда рублей из предложенных 10 миллиардов рублей, говорится в сообщении Московской биржи.

Цена отсечения составила 88,4905% от номинала, доходность по цене отсечения — 8,76% годовых. Средневзвешенная цена составила 88,6009% от номинала, средневзвешенная доходность — 8,75% годовых. Спрос — 8,995 миллиарда рублей.

Ранее в среду Минфин России разместил ОФЗ серии 26223 с погашением в феврале 2024 года на 4,702 миллиарда рублей из предложенных 10 миллиардов рублей. Цена отсечения составила 91,871% от номинала, доходность по цене отсечения — 8,6% годовых. Средневзвешенная цена составила 91,9067% от номинала, средневзвешенная доходность — 8,59% годовых. Спрос — 12,703 миллиарда рублей.