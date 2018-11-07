ХЕЛЬСИНКИ, 7 ноя — ПРАЙМ. Налоговая служба Финляндии перечислит гражданам страны 2 миллиарда 939 миллионов евро в качестве переплаченных налогов, что является рекордом, сообщает ведомство в среду.

В Финляндии каждый житель страны ответственен за выплату своих налогов. Часто жители намеренно перечисляют налогов больше, чем положено, ожидая в период рождественских праздников возврата средств.

"В этом году общая сумма налоговых возвратов достигла рекордного уровня в 2 миллиарда 939 миллионов евро", — говорится в сообщении.

Ожидается, что с цифровизацией процесс обмена данными о доходах и налогах граждан станет быстрее. Например, данные о начисляемых зарплатах с 2019 года налоговики будут получать в реальном времени и те, у кого нет налоговых льгот, получат возможные налоговые возвраты уже в августе.

Пока же налогоплательщики Финляндии получат возврат переплаченных средств государству 11 декабря.