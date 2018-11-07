МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Минфин в среду провел два аукциона облигаций федерального займа (ОФЗ) в общей сложности на 20 млрд рублей. В ходе первого аукциона серии 26223 с погашением в феврале 2024 года были размещены бумаги на 4,702 млрд рублей из предложенных 10 млрд рублей.

Цена отсечения составила 91,871% от номинала, доходность по цене отсечения — 8,6% годовых. Средневзвешенная цена составила 91,9067% от номинала, средневзвешенная доходность — 8,59% годовых. Спрос — 12,703 миллиарда рублей.

В ходе второго аукциона серии 26224 с погашением в мае 2029 года были размещены 6,535 млрд рублей из предложенных 10 млрд рублей.

Цена отсечения составила 88,4905% от номинала, доходность по цене отсечения — 8,76% годовых. Средневзвешенная цена составила 88,6009% от номинала, средневзвешенная доходность — 8,75% годовых. Спрос — 8,995 миллиарда рублей.

Таким образом, из запланированных 20 млрд рублей были размещены ОФЗ лишь на 11,2 млрд рублей. На предыдущем аукционе, состоявшемся 31 октября, Минфин разместил ОФЗ двух серий на 17,2 млрд рублей из предложенных 20 млрд рублей.

ШОРТАНУТЬ И ЗАРАБОТАТЬ

Опрошенные "Прайм" аналитики оценивают результаты аукционов довольно скептически. Фактическое размещение было почти вдвое ниже предложения, несмотря на то что Минфин дал премию. Большинство участников рассматривают участие в аукционах лишь с целью закрытия коротких позиций, которые были открыты до него, рассказал аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.

"Все понимают, что спроса не будет, или он окажется слабым. На вторичном рынке мы видим, что после аукциона доходность не снижается, и сейчас она выше, чем была цена отсечки. Таким образом, участники смогли "шортануть и заработать", но спроса на длинные бумаги по-прежнему нет", — рассуждает эксперт.

Старший аналитик Альпари Роман Ткачук отметил, что спрос в ходе аукционов был недостаточным, и его не хватило, чтобы разместить выпуск полностью. "Отметим, что Минфин дал рынку премию порядка 5 б.п. относительно уже торгующихся на рынке 5-летних выпусков, но этого оказалось мало", — добавил он.

Главной причиной такой ситуации эксперты называют сохраняющуюся неопределенность с санкциями против РФ. Никто не знает, насколько жесткими они будут, коснутся ли российского госдолга и в какой мере, затронут ли госбанки и компании, сектора экономики. "Повлияли и итоги выборов в Конгресс: демократы смогли получить большинство в нижней палате, и, значит, будут продавливать санкции активнее", — добавил Порывай.

По словам Ткачука, нерезиденты опасаются расширения санкций к России. В частности, запрета на покупку новых выпусков ОФЗ. Всплески спроса на гособлигации наблюдаются в периоды улучшения отношений России с западными странами, напомнил он.

ЧЕМ КОРОЧЕ, ТЕМ ЛУЧШЕ

Всего в четвертом квартале Минфин планирует предложить на аукционах ОФЗ на 310 миллиардов рублей. Ориентировочный объем размещения ОФЗ со сроком погашения до пяти лет включительно составляет 125 миллиардов рублей, от пяти до 10 лет включительно — 110 миллиардов рублей, от 10 лет — 75 миллиардов рублей.

Эксперты не уверены, что эти планы удастся выполнить на фоне низкого спроса, но считают, что министерство попытается это сделать. Ткачук полагает, что до конца года Минфин постарается разместить максимальное возможное количество выпусков и, вероятно, будет предлагать инвесторам повышенную доходность.

"На наш взгляд, следует быть аккуратным в этом вопросе. Желание разместить ОФЗ по любой цене может привести участников рынка к мнению, что Минфин не верит в перспективы рубля и российская валюта окажется под давлением", — предостерегает он.

Эксперты констатируют, что более существенным спросом пользуются "короткие" ОФЗ (2-летние и 3-летние). При этом при размещении длинных гособлигаций (5-летних и 10-летних) Минфин испытывает заметные затруднения. Эта тенденция сохранится до конца года.

Проблема в том, что даже пять лет сейчас кажутся инвесторам долгим сроком, считает Порывай. Если введут санкции на госдолг РФ, то держатели наших ОФЗ пострадают. Покупателей нет, нерезиденты ушли и продолжают уходить, а локальные банки в длинные позиции тоже не лезут – они больше заинтересованы в коротких. Тем более, в условиях нашей экономики короткие бумаги действительно выгоднее длинных, заключил он.