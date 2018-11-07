МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль группы "Еврохим" по МСФО в январе-сентябре снизилась на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 355,5 миллиона долларов, следует из отчета компании.

EBITDA за отчетный период увеличилась на 30%, до 1,099 миллиарда долларов.

Холдинг "Еврохим" основан в 2001 году. Его предприятия производят преимущественно азотные и фосфорные удобрения. Компания AIM Capital Андрея Мельниченко владеет 90% уставного капитала EuroChem Group AG (материнская компания группы), остальные 10% принадлежат Дмитрию Стрежневу.