МОСКВА, 7 ноя /ПРАЙМ/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила в правительство свою позицию по методике расчета тарифа на транспортировку газа для независимых производителей, сообщил РИА Новости заместитель главы ведомства Анатолий Голомолзин.

Он уточнил, что "Газпром" и независимые также сформулировали свои позиции и они тоже направлены в правительство.

"Пока идет обсуждение методики. Сформулированы позиции ФАС, "Газпрома" и независимых, по ним есть разногласия. Ожидаем позиции ведомств, пока без них направили в аппарат правительства и просим ведомства ускорить представление их позиции",- сказал он.

В конце октября Голомолзин заявлял, что решение по утверждению методики индексации тарифов "Газпрома" на транспортировку газа независимых производителей, а также по уровню их индексации будет принято правительством до 1 ноября.

Тарифы "Газпрома" на транспортировку газа независимых производителей утверждаются государством, но последний раз повышались в 2015 году (на 2%), притом что в 2014 году индексации тоже не было. По текущим правилам, индексация транспортного тарифа должна происходить с 1 июля вместе с оптовыми ценами на газ, но в последние два года повышаются только оптовые цены. С 1 июля 2018 года тарифы должны были быть проиндексированы на 3,4%.

ФАС и Минэнерго разрабатывают новую методику расчета тарифа "Газпрома" на транспортировку газа независимых компаний. Начальник управления регулирования ТЭК ФАС Дмитрий Махонин говорил РИА Новости, что ведомства должны были представить свои наработки правительству РФ до 1 сентября.