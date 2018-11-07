МОСКВА, 7 ноя /ПРАЙМ/. Запасы топлива на электростанциях России соответствуют нормативам для прохождения осенне-зимнего периода, сообщило Минэнерго РФ.

"К настоящему времени все объекты электроэнергетики, нормирование запасов которых в соответствии с Федеральным законом "О теплоснабжении" осуществляется Минэнерго России, выполнили расчетные нормативы запасов топлива", — сообщило министерство. Как отмечает Минэнерго РФ, ведется еженедельный мониторинг и ежемесячно направляются отчеты правительство по запасам топлива.

По данным ведомства, запасы топлива по состоянию на 6 ноября составляют по углю 19,3 миллиона тонн, по мазуту — 2,7 миллиона тонн.

"Для ТЭС установленной мощностью 25 МВт и выше, с утвержденными нормативами запасов топлива, выполнение нормативных заданий на текущую дату составило: по углю – 212,2%, по мазуту – 137,2%", — добавляет Минэнерго.

Ранее в среду глава Минстроя Владимир Якушев заявил, что в ряде регионов России не созданы достаточные запасы топлива для отопительного сезона. По его словам, согласно данным от регионов на 1 ноября, в стране к отопительному сезону заготовлено 5,3 миллионов тонн угля (121% от запланированного) и 2,7 миллионов тонн жидкого топлива (110 % от плана).

Однако, как отметил Якушев, в Карелии угля запасено лишь 49,6% от необходимого количества, в Крыму угля — 72,9%, мазута — 82%, в Ульяновской области угля — 49,4%, мазута — 93,9%, в Кировской области угля — 80,9%, мазута — 68,2%, в Тверской области угля — 38%, мазута — 5,1%.