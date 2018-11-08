МОСКВА, 8 ноя /ПРАЙМ/. Повседневные расходы россиян в октябре выросли на 3,1% по сравнению с сентябрем, они вернулись к модели интенсивного шопинга — посещают большее количество торговых точек при меньшем среднем чеке, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Исследование основывается на данных скан-панели домохозяйств "Ромира". Она базируется на информации о потреблении 40 тысяч россиян, 15 тысяч домохозяйств в 220 городах страны с населением 10 тысяч человек и более, которая отражает покупательское поведение жителей городов РФ.

"Общие повседневные расходы россиян в октябре продолжили расти после небольшой прибавки показателя в сентябре. Так, за второй осенний месяц россияне потратили на 3,1% больше, чем месяцем ранее. Таким образом, месячная инфляция в размере 0,4%, рассчитанная Росстатом, была успешно преодолена, и рост расходов можно считать действительно ощутимым", — говорится в сообщении.

"Однако в разрезе года индекс покупательской активности снизился на 0,6%, что не идет ни в какое сравнение с размером накопленной за год инфляции в размере 3,5%", — добавляет "Ромир". При этом реальные (очищенные от инфляции) расходы россиян в прошлом месяце оказались ниже октябрьских значений за все предыдущие годы наблюдений.

"Если ранее самые низкие значения реальных расходов фиксировались в 2012 году, то теперь даже минимум шестилетней давности оказался выше, чем значение минувшего октября", — отмечается в исследовании. По данным Росстата, цены на продовольственные товары в РФ в октябре выросли на 0,6% по сравнению с сентябрем, на непродовольственные — на 0,5%. В то же время, согласно "Ромиру", размер среднего чека в октябре сократился на 2,7%.

"При общем росте повседневных расходов это говорит о том, что россияне опять вернулись к модели интенсивного шопинга. Они посещают большее количество торговых точек в поисках наиболее выгодных ценовых предложений. Единоразово они оставляют на кассе меньше, но в целом по месяцу такая экономия оказывается мнимой, так как приводит к более частым покупкам и, соответственно, росту общих расходов", — сообщает "Ромир".