МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. В октябре текущего года Китай потратил около $32 млрд из своих валютных резервов с целью поддержания юаня, пишет газета "Ведомости".

Отмечается, что это самая значительная месячная валютная интервенция Катая за последние два года. Это говорит об обеспокоенности Пекина ситуацией в экономике страны.

В среду, 7 ноября, Китай опубликовал данные по интервенциям в октябре. Издание отмечает, что эта информация частично развеивает опасения о намерении Пекина использовать девальвацию национальной валюты как оружие в торговой войне с США. тем не менее, эти же данные подчеркивают проблему, стоящую в настоящее время перед Народным банком Китая: он пытается стабилизировать курс юаня, не расходуя много валютных резервов.

По мнению ряда опрошенных изданием аналитиков, власти Китая не хотят позволить курсу преодолеть психологическую отметку 7 юаней за доллар.