МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. АК "Алроса" по итогам января-сентября 2018 года нарастила чистую прибыль по МСФО на 33,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 82,491 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

Выручка от продаж выросла почти на 11% в годовом выражении и составила 238,3 миллиарда рублей. Показатель EBITDA возрос на 29%, до 129,1 миллиарда рублей. Рентабельность по EBITDA составила 54% против 47% годом ранее. Чистый долг/EBITDA — 0,2х.

"Алроса" — крупнейший в России производитель алмазов, осуществляет 29% мировой и 95% российской добычи. Компания ведет добычу в Якутии и Архангельской области, разрабатывая 11 кимберлитовых трубок и 16 россыпных месторождений. В 2017 года добыча алмазов выросла на 6%, до 39,6 миллиона карат.