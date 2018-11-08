МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Еврокомиссия ухудшила прогнозы роста реального ВВП еврозоны на 2018 и 2019 годы по сравнению с весенними оценками — до 2,1% с 2,3% и до 1,9% с 2% соответственно, говорится в осеннем экономическом прогнозе.

Еврокомиссия ожидает, что экономика еврозоны замедлит свой рост в 2020 году до 1,7%. Весной ЕК не давала прогноза на этот год.

Оценка роста реального ВВП во всех 28 странах Евросоюза также уменьшена — до 2,1% с 2,3% в текущем году и до 1,9% с 2% в следующем году. Оценка на 2020 год – 1,8%.