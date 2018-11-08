ВОЛГОГРАД, 8 ноя — ПРАЙМ. Арбитражный суд Волгоградской области принял решение о введении конкурсного производства в отношении металлургического комбината "Красный Октябрь" на полгода, сообщает корреспондент РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в декабре, согласно материалам дела, в арбитражный суд Волгоградской области с заявлением о признании завода-должника банкротом обратилась компания Red October International S. A., которая, по данным с официального сайта комбината, владеет 100% акций "Красного Октября", затем с подобным иском обратилась и инспекция ФНС №2 Волгоградской области. Общая сумма задолженности комбината перед кредиторами составила более 600 миллионов рублей.

По решению суда металлургический комбинат признан банкротом, на предприятии введено конкурсное производство. "Признать акционерное общество "Волгоградский металлургический комбинат "Красный Октябрь" несостоятельным банкротом, открыть в отношении должника конкурсное производство сроком на шесть месяцев", — заявила судья Марина Сотникова. Кроме того, согласно решению суда, выборы конкурсного управляющего состоятся в пятницу.

"Заседание суда по рассмотрению о продлении конкурсного производства или его завершении назначить на 7 мая 2019 года", — также говорится в решении суда.

"Красный Октябрь" — один из крупнейших в РФ производителей металлопроката специальных марок для автомобильной и авиационной промышленности. Ранее его представитель сообщал РИА Новости, что Златоустовский электрометаллургический завод выкупил права требования у всех кредиторов и стал главным кредитором, но перед ним и налоговой инспекцией задолженность в размере около 600 миллионов рублей погашена. Однако на очередном заседании суда о банкротстве сегодня УФНС по Волгоградской области представил документы об имеющейся текущей задолженности.

"Совокупная задолженность — 130 миллионов рублей, это задолженность по налоговым расчетам за второй и третий кварталы текущего года… и страховым взносам 2018 года", — заявил представитель налоговой инспекции в суде. По данным ФНС, кроме того у комбината, согласно финансовым отчётам должника, обнаружен непокрытый убыток в 2 миллиарда рублей по итогам 2017 года, заёмные средства 3 миллиарда рублей, и общие обязательства предприятия составили более 8 миллиардов рублей.