МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Еврокомиссия прогнозирует, что темпы роста ВВП Китая, второй по величине мировой экономики, будут постепенно замедляться и опустятся ниже 6% в 2020 году, говорится в осеннем экономическом прогнозе ЕК.

Согласно прогнозам ведомства, ВВП КНР в текущем году вырастет на 6,6%, в 2019 году — на 6,2%, а в 2020 году — на 5,9%.

По официальным данным властей Китая, по итогам 2017 года темпы роста ВВП Китая ускорились до 6,9% против 6,7% в 2016 году, оказавшись лучше официального прогноза в 6,5%.

ЕК в своем прогнозе пишет, что перспективы экономического роста в Китае несколько ухудшились, в том числе, из-за недавних тарифных мер США в отношении товаров из страны. "Показатели роста экономики Китая оставались довольно хорошими в первой половине 2018 года, но ожидается, что рост ВВП КНР будет замедляться на фоне ослабления темпов роста потребления, экспорта и сектора недвижимости", — пишет ведомство.

ЕК добавляет, что влияние торговых пошлин США на экономику Китая, скорее всего, будет смягчено мерами внутренней политики и ослаблением курса национальной валюты, но тем не менее ведомство отмечает возросшие риски для перспектив экономики КНР.

Торговая война между Китаем и США началась после того, как 6 июля 2018 года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между этими государствами. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры Китай в тот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров. В конце сентября вступили в силу новые пошлины США в размере 10% на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год. Китай в ответ ввел пошлины в размере 10% и 5% на американский импорт объемом 60 миллиардов долларов.