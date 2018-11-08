МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Положительное сальдо торгового баланса РФ в январе-сентябре выросло в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, или на 58 миллиардов долларов, составив 150 миллиардов долларов, говорится в сообщении Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Экспорт из РФ в январе-сентябре 2018 года составил 327 миллиардов долларов и по сравнению с аналогичным периодом 2017 года увеличился на 27,8%. На долю стран дальнего зарубежья приходилось 87,7% общего объема экспорта, на страны СНГ – 12,3%.

Основой российского экспорта традиционно являлись топливно-энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта составил 64,6% (в январе-сентябре 2017 года – 61%). В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья на долю этих товаров пришлось 68,5% (в январе-сентябре 2017 года – 65,4%), в страны СНГ – 36,7% (32,9%).

Импорт России в январе-сентябре 2018 года составил 177 миллиардов долларов и по сравнению с январем-сентябрем 2017 года увеличился на 8%. На долю стран дальнего зарубежья приходилось 89% общего объема импорта, на страны СНГ – 11%.

В товарной структуре импорта наибольший удельный вес заняли машины и оборудование — 47,2% (в январе-сентябре 2017 года – 48%). В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья доля этих товаров составила 50,5% (в январе-сентябре 2017 года – 51,2%), из стран СНГ – 20,5% (21,8%).