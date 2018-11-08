МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Недельная инфляция в РФ с 30 октября по 6 ноября седьмую неделю подряд остается на уровне 0,1%, с начала года потребительские цены выросли на 3%, сообщает Росстат.

Недельная инфляция остается на уровне 0,1% с 18 сентября, до этого была на нулевом уровне в период с 28 августа по 17 сентября.

За прошедший период цены на пшено выросли на 2,6%, сахар-песок – на 1,5%, мясо кур – на 0,9%, куриные яйца, пшеничный хлеб, гречневую крупу и соль – на 0,5%, сметану, муку – на 0,3%, сосиски, сардельки, мороженую рыбу, молоко, жирный творог, ржаной хлеб, макаронные изделия, вермишель и рис – на 0,2%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 1,1%, при этом огурцы стали дороже на 8,4%, помидоры – на 3,9%, лук – на 1,6%. В то же время цены на яблоки и морковь снизились на 0,9%.

Цены на автомобильный бензин выросли на 0,1%, на дизельное топливо – на 0,3%.