КИЕВ, 8 ноя — ПРАЙМ. Парламент Украины ратифицировал меморандум с Евросоюзом о макрофинансовой помощи стране в размере 1 миллиарда евро, такое решение на заседании в четверг поддержали 242 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Меморандум о взаимопонимании и кредитное соглашение между Украиной и ЕС относительно четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС Украине был подписан 14 сентября в Киеве.

По информации исполняющей обязанности министра финансов Оксаны Маркаровой, предусматривается, что кредит будет предоставлен Киеву двумя траншами по 500 миллионов евро, процентная ставка составит не более 3% на срок до 15 лет.

"Для первого транша мы уже выполнили все технические условия, изложенные в меморандуме", — сказала Маркарова, выступая в четверг в Верховной раде. Она рассчитывает, что уже в этом году правительство сможет его получить.

Предыдущая подобная программа с объемом финансирования в 1,8 миллиарда евро была одобрена для Украины в 2015 году. Из этой суммы стране было выдано 1,2 миллиарда евро в обмен на проведение реформ. Однако последний транш Еврокомиссия как распорядитель программы стране не предоставила, поскольку ее власти не выполнили ряд условий, в том числе, в области реформ в борьбе с коррупцией. Поэтому борьба с коррупцией должна стать одним из условий выделения Украине новой финпомощи от ЕС, сообщала ранее Еврокомиссия.