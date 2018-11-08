МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. АК "Алроса" подтверждает прогноз по капитальным вложениям на 2019 год в размере 26 миллиардов рублей, сообщил в ходе телефонной конференции заместитель гендиректора компании по финансам и экономике Алексей Филипповский.

"Мы подтверждаем наше текущее видение общего размера capex на 2019 и 2020 годы в размере 26 и 28 миллиардов рублей соответственно. Эти цифры не включают в себя какие-либо инвестиции связанные с возможным восстановлением рудника "Мир", решение по которому на данный момент не принято", — сказал Филипповский.

Объем capex компании в январе-сентябре вырос на 13%, до 20,8 миллиарда рублей, рост обусловлен вложениями в проект Верхне-Мунского месторождения, которые достигли максимума в 2018 году. В целом за год на инвестиции предполагается направить порядка 28-30 миллиардов рублей.

Филипповский добавил также, что "Алроса" на конец третьего квартала текущего года получила страховые выплаты в связи с аварией на руднике "Мир" в размере 7,6 миллиарда рублей, а до конца года планирует получить всю сумму (определена в объеме 10,5 миллиарда рублей).

"Алроса" — крупнейший в России производитель алмазов, осуществляет 29% мировой и 95% российской добычи. Компания ведет добычу в Якутии и Архангельской области, разрабатывая 11 кимберлитовых трубок и 16 россыпных месторождений. В 2017 года добыча алмазов выросла на 6%, до 39,6 миллиона карат.