МОСКВА, 8 ноя /ПРАЙМ/. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания 7-8 ноября сохранила базовую процентную ставку на уровне 2-2,25% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора.

Решение совпало с прогнозами аналитиков, опрошенных РИА Новости.

В 2018 году Федрезерв повышал ставку три раза — в марте, июне и в сентябре. Последний раз ставка была повышена в сентябре на 0,25 процентного пункта, до 2-2,25% годовых. В 2017 году регулятор повышал ставку три раза: в декабре — до 1,25-1,5%, в июне — до 1-1,25% и в марте — до 0,75-1% годовых. До этого темпы повышения ставки были более медленными — по одному разу в 2016 и 2015 годах. В 2007–2008 годах регулятор постепенно понижал ставку до тех пор, пока она не достигла минимальной отметки 0-0,25% в декабре 2008 года.