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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Короли СПИК — Вице-премьер Дмитрий Козак предложил приостановить работу над новыми инвестрежимами в промышленности — новыми специнвестконтрактами (СПИК 2.0), за которые выступает Минпромторг, и соглашениями о защите и поощрении капвложений (СЗПК), лоббируемыми Минфином. Чиновник счел, что ведомства не координируют работу по инвестрежимам, и потребовал анализа правил игры. Впрочем, конфликт инвестрежимов в правительстве видят не все — по данным "Ъ", ряд чиновников считают, что они могут дополнять друг друга.

— Дорогой товарищ генеральный секретарь — 8 ноября президент России Владимир Путин принял участие в саммите ОДКБ в Астане, и специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников считает главный итог саммита удивительным, так как по своей беспрецедентности он превосходит итог любого другого саммита ОДКБ.

— Проданная недвижимость не уйдет от налога — Поправки к антиотмывочному закону заставят граждан, продающих недвижимость, указывать в договоре реальную цену сделки. Сейчас нередко владельцы квартир при продаже предпочитают занижать их стоимость, чтобы сэкономить на НДФЛ. Согласно проекту риэлторы будут сообщать в Росфинмониторинг о сделках с недвижимостью, включая их цену, а банки — о связанных с ними операциях с денежными средствами. Информационный обмен между финразведкой и ФНС позволит налоговикам оперативно получать эти данные, выявлять расхождения и взимать неуплаченные налоги.

— Ценнеющая бумага — Рост цен на газетную бумагу в России достиг за год 15% и может продолжиться в ближайшие два–три месяца, оценивают издатели. Из-за этого они уже начали повышать отпускные цены на прессу, хотя и опасаются потерять читателей. Бороться с растущими ценами на бумагу участники рынка предлагают сдерживанием ее экспорта.

— ФРС подождет до декабря — ФРС США по итогам завершившегося 8 ноября заседания ожидаемо сохранила ключевую ставку на уровне 2–2,25% годовых. Несмотря на наблюдавшуюся в октябре коррекцию на американском фондовом рынке и опасения замедления глобального роста, регулятор по-прежнему весьма оптимистично оценивает состояние экономики в стране, хотя и отмечает замедление роста инвестиций.

— Экспорту не хватает стратегии — О необходимости пересмотра экспортной стратегии в условиях цифровизации говорили в ходе баркемпа Национальной технологической инициативы (НТИ) в Санкт-Петербурге. Уже утвержденный "экспортный" нацпроект традиционно опирается на торгпредства и привычные поставки, создает краткосрочные преимущества для крупных экспортеров и не учитывает долгосрочные тренды, говорят эксперты.

— Алексей Кудрин поговорит с активистами и чиновниками о счастье — Общероссийский гражданский форум (ОГФ), который 8 декабря в Москве проведет Комитет гражданских инициатив (КГИ), будет посвящен теме счастья. Организаторы заверяют, что тема вызвала у участников большой отклик, а "форум остается ни с кем не аффилированной переговорной площадкой граждан". Эксперт видит риски выбора темы в ее "карикатурности" и отсутствии прямой связи с "изменением реальности в лучшую сторону".

— Крым воссоединился с санкциями — В четверг вечером Минфин США, как и ожидалось, объявил о расширении антироссийских санкций. В новом варианте SDN-списка оказались КрымТЭЦ и ряд санаторно-курортных объектов Крыма, а также ООО "Южный проект", дочерняя структура банка "Россия", владеющая заводом игристых вин "Новый Свет". Как отмечают эксперты, учитывая в целом "санкционный" характер полуострова, принципиально ничего для этих компаний не изменилось, но привлечение западных инвестиций в конкретные проекты теперь фактически невозможно.

— Техосмотр привяжут к километрам и авариям — Регулярно попадающие в ДТП транспортные средства или машины с большими пробегами, как, например, такси, будут проходить технический осмотр чаще, чем свежие или безаварийные авто. Такой вариант реформы процедуры ТО уже разрабатывается после внедрения системы электронных паспортов транспортных средств. Эксперты поддержали идею, но отмечают, что в современных реалиях ее реализовать будет сложно: 80% автовладельцев техосмотр не проходят, а необходимые по закону диагностические карты просто покупают.

— Чечено-ингушскую границу изучат в Петербурге — Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров просит Конституционный суд РФ проверить на соответствие Конституции РФ ратифицированное парламентом республики соглашение с Чечней об установлении административной границы между двумя регионами. "Спорной" ситуацию по границе 8 ноября назвали в Кремле. Поддержка со стороны КС, на которую, очевидно, рассчитывает господин Евкуров, считают эксперты, позволит ингушским властям снять претензии оппозиции о незаконности передачи части территории соседней республике.

— Недостоверной отчетности для Центробанка нашлось оправдание — С оправдательного приговора начались судебные разбирательства, связанные со злоупотреблениями в банке "Российский кредит", дыра в котором на момент лишения его лицензии составляла рекордные 126 млрд руб. Как стало известно "Ъ", Хамовнический райсуд Москвы не нашел состава преступления в действиях бывшего зампреда правления этого кредитного учреждения Юрия Парамонова, который обвинялся в фальсификации финансовой отчетности, предоставляемой "Российским кредитом" Центробанку.

— Александр Беглов обзавелся советниками — Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов представил новых членов своей команды, которые будут готовить его избирательную кампанию и после выборов с большой вероятностью займут руководящие посты в Смольном. Аппарат губернатора, как и прогнозировал "Ъ", возглавила бывший замполпреда президента в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) Любовь Совершаева, давняя соратница совладельца банка "Россия" Юрия Ковальчука.

— "Не допустить новой разрушительной войны" — 11 ноября в Париже с помпой отменят 100-летие со дня окончания Первой мировой войны. В праздничных мероприятиях примут участие лидеры РФ, США, Великобритании и целого ряда других стран. В статье, написанной специально для "Ъ", экс-глава МИД РФ Игорь Иванов, бывший британский министр обороны Десмонд Браун, известный немецкий дипломат Вольфганг Ишингер и бывший американский сенатор Сэм Нанн призывают глав государств воспользоваться встречей, чтобы предотвратить повторение катастрофы.

— Столетие Победы — Столетие окончания Первой мировой войны будет отмечаться в Париже 11 ноября в присутствии десятков мировых лидеров, включая президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина. Президент Франции Эмманюэль Макрон хочет, чтобы воспоминания о войне помогли больше ценить мир и заботиться о его сохранении. О том, как Франция встречает юбилей, рассказывает корреспондент "Ъ" в Париже Алексей Тарханов.

— Ориентация на местных — На IV Московской международной конференции по трансфузиологии главный внештатный трансфузиолог Минздрава РФ Татьяна Гапонова подвела итоги развития донорства костного мозга в России за последние годы. Регистры доноров растут, несмотря на отсутствие законодательной базы, но количество трансплантаций в несколько раз отстает от потребностей.

— Сострадание и разумность — В этом году благотворительный фонд "КАФ" празднует в России свое 25-летие. К юбилею российская "дочка" всемирно известной благотворительной организации сделала проект "25 лет социальных перемен". На сайте 25.cafrussia.ru в фотографиях и комментариях участников представлены общественные изменения, отличающие сегодняшнюю Россию от России 25-летней давности.

— Приставов ограничили в запросах — Верховный суд (ВС) признал незаконными действия судебных приставов по запросу информации, составляющей тайну связи, в рамках проверок жалоб на коллекторов. К ней, в частности, относится детализация переговоров. Эксперты считают, что решение ВС затруднит надзор за коллекторами. Тем операторам связи, кто все же делится данными с регуляторами, может грозить ответственность за превышение полномочий.

— ОАО РЖД обещают тарифные доходы — ОАО РЖД получит и продление до 2025 года экспортной надбавки к тарифу, и рост тарифа на порожний пробег вагонов, пообещал премьер Дмитрий Медведев. При этом нефтегрузов и алюминия, вопреки опасениям бизнеса, экспортная надбавка все же не коснется. Правительство также сочло, что при изменении рыночной конъюнктуры ОАО РЖД должно будет уравновесить надбавку скидками. Также Белый дом намерен рассортировать инвестпроекты ОАО РЖД по сроку окупаемости (до 20 лет) и IRR (от 10%), менее эффективные вложения должен софинансировать бизнес, который получит от них выгоду.

— Новостройки раскупают как перед кризисом — Нынешняя осень для девелоперов жилья в Москве и Подмосковье оказалась даже лучше прошлогодней, когда покупатели активизировались на фоне падения ставок по ипотеке. Но в этом году продажи растут из-за опасений роста ставок по жилищным кредитам, так что оживление продлится недолго. Участники рынка прогнозируют, что к началу следующего года начнется спад продаж, который достигнет 20%.

— Монополия подкралась незаметно — На этой неделе Госдума РФ одобрила во втором, ключевом чтении законопроект Верховного суда (ВС) РФ, который юристы окрестили "процессуальной революцией". Документ приняли настолько тихо, что большинство СМИ даже не обратили на это внимания, хотя стоило бы, потому что спорных моментов из первоначальной редакции, так взбудораживших юридическое сообщество, в итоговом тексте не оказалось.

— ВТБ недобрал комиссий — Группа ВТБ по итогам девяти месяцев текущего года заработала 139,7 млрд руб. чистой прибыли. При этом отток вкладов граждан в третьем квартале негативно сказался на чистых процентных доходах банка, не показали роста за квартал и чистые комиссионные доходы. Впрочем, ВТБ успешно удается удерживать под контролем операционные расходы и не наращивать отчисления в резервы, поэтому прогноз по прибыли в размере 170 млрд руб. на конец года, который ВТБ подтвердил в четверг, достижим, считают эксперты.

— Экспортеры битума увязли в пошлинах — Как выяснил "Ъ", экспортеры битума обратились за защитой к бизнес-омбудсмену Борису Титову из-за доначисления экспортных пошлин на сумму более 300 млн руб. за поставки в Киргизию. В 2017 году до ноября между странами не были установлены квоты на экспорт нефтепродуктов, таможня выпускала битум беспошлинно, но спустя год потребовала доплаты. Поставщики, среди которых структуры "Газпрома" и французской Total, пытаются это обжаловать.

— Для больших данных не нашелся бюджет — Законопроект о регулировании оборота big data получил негативные отзывы со стороны АНО "Цифровая экономика". Его принятие усугубит технологическое отставание России и потребует бюджетных вливаний, предупреждают эксперты. Автор инициативы считает, что законопроект следует править уже после принятия в первом чтении.

— Инвесторы двинулись за Полярный круг — На растущем рынке инвестиций в региональную торговую недвижимость может быть заключена крупнейшая в этом году сделка. Структура акционеров розничной сети "О`Кей" договорилась о продаже мурманского бизнесмену подконтрольного ей "Мурманск молла" — крупнейшего в Заполярье торгцентра.

— re:Store отправили в починку — Сеть магазинов re:Store начала открывать авторизованные сервисные центры Apple, которые в течение двух лет должны появиться в 23 городах. Оборот рынка ремонта устройств от Apple может достигать около 500 млн руб. в год, а чинить их в неавторизованном сервисе все сложнее, отмечают эксперты. Ранее на этот рынок вышла сеть "М.Видео", у которой уже открывшиеся такие центры "загружены практически полностью".

— "Нацимбио" прислали счет из тюрьмы — Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) через суд требует выплатить неустойку с принадлежащей "Ростеху" Национальной иммунобиологической компании ("Нацимбио"). За четыре года сотрудничества это первый конфликт ФСИН с ее единственным поставщиком лекарств и медизделий. Ранее претензии за срыв поставок вакцин к "Нацимбио" предъявлял Минздрав.

— "В целом стратегия — не ограничиваться Китаем" — Принадлежащий "Яндексу" и Сбербанку маркетплейс "Беру" в конце октября запустился в полноценном режиме. На что пойдут 30 млрд руб., выделенных банком на развитие совместного бизнеса, и как "Яндекс.Маркет" планирует конкурировать с альянсом Mail.ru Group и Alibaba Group, в интервью "Ъ" рассказал гендиректор "Яндекс.Маркета" Максим Гришаков.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Польша продолжает борьбу с зависимостью от "Газпрома" — Польская государственная энергетическая компания PGNiG сообщила, что подписала контракт на поставку сжиженного природного газа (СПГ) с американской Cheniere Marketing International LLP. По условиям соглашения до 2042 г. Польша обязалась купить у Cheniere в общей сложности свыше 39 млрд куб. м газа. Небольшие поставки начнутся уже в 2019 г., а максимума – 1,45 млн т СПГ в год (это примерно 1,95 млрд куб. м после регазификации) – достигнут в 2023 г.

— Кремль проведет ротацию Совета по правам человека — До конца года президентский Совет по правам человека (СПЧ) ожидает ротация, рассказал "Ведомостям" человек, близкий к администрации президента, и подтвердили несколько членов СПЧ. Может смениться около половины членов совета, говорит собеседник, близкий к администрации: "Сейчас новые кандидаты обсуждаются в администрации президента, ближе к декабрю этот список обсудит руководство администрации, после чего его представят президенту".

— Президент США готовится дать отпор демократам в палате представителей — Ради этого Трамп уволил генпрокурора Джеффа Сешнса. В США растет напряжение вокруг расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в президентские выборы в 2016 г. В среду Дональд Трамп отправил в отставку генерального прокурора США Джеффа Сешнса.

— Московское правительство само устроит велопарад — Спонсоры "Московского велопарада" недовольны намерением департамента транспорта Москвы самостоятельно, в качестве единственного организатора, проводить это мероприятие. Департамент транспорта пытается присвоить себе "Московский велопарад" и стать его главным и единственным организатором, сетуют в открытом письме нынешние организаторы – оно вывешено на сайте "Московского велопарада".

— Через два месяца придется платить пошлину при ввозе товаров дороже 500 евро — Если люди едут на машине или поезде. Нормы беспошлинного ввоза товаров наземным транспортом сократятся втрое уже с 1 января 2019 г. – такое решение принял совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Документ был опубликован в начале ноября на сайте Евразийского экономического союза.

— Набиуллина призвала не пугаться повышения ключевой ставки — Это позволит избежать еще большего повышения в дальнейшем, считает председатель ЦБ. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина призвала не пугаться повышения ключевой ставки, передает "Интерфакс": в сентябре регулятор поднял ставку, это позволило не повышать ее в октябре. "Как бы парадоксально это ни звучало, более оперативное повышение ставки снижает вероятность ее более значительного повышения в будущем", — заявила Набиуллина.

— Иностранцы опасаются новых правил уплаты "налога на Google" — В следующем году изменится механизм взимания "налога на Google" – НДС, который иностранные компании платят с проданных в интернете игр, музыки, книг и т. д. С 2019 г. им придется встать на учет в Федеральной налоговой службе (ФНС) и самостоятельно платить НДС с услуг, которые они оказывают российскому бизнесу. Сейчас за них это делают заказчики.

— Что мешает строить планы на будущее — Временной горизонт планирования у россиян за последний год стал меньше, следует из данных октябрьского опроса "Левада-центра". Это признак роста неопределенности, неуверенности и связанной с ними тревожности у россиян, которые плохо вяжутся с заявлениями руководства страны о восстановлении экономики.

— Как мелкие взятки помогли большой статистике — Выделение бытового взяточничества в отдельную статью Уголовного кодекса позволяет не наказывать строго учителей и врачей и затрудняет подмену борьбы с системной коррупцией. Действующая с июля 2016 г. новая статья Уголовного кодекса о мелком (до 10 000 руб.) взяточничестве позволила уточнить картину борьбу с коррупцией, отделив сложные дела от бытовых поборов на низшем уровне госвласти и в социальной сфере, следует из недавно опубликованных Судебным департаментом при Верховном суде данных судебной статистики за первое полугодие 2018 г.

— Как Дональд Трамп сделал США центром политической жизни России — С футбола начну-ка я рассказ о потрясающей победе на промежуточных выборах в США, которую одержал президент Дональд Трамп. "Потрясающая" – это он сам так сказал. Washington Post, кажется, ведет подсчет неверных (осторожно говоря) высказываний президента Трампа, перевалило за 4500, кажется.

— Основатель "Евродона": хотите свое мясо есть – помогайте своим производителям — Вадим Ванеев о том, каково это – потерять свое детище, на которое потратил почти 20 лет жизни. В начале 2000-х гг. малоизвестный предприниматель из Ростовской области Вадим Ванеев решил создать первое в России крупное промышленное производство индейки. Расчет был на то, что белое мясо индейки станет альтернативой свинине, красное – говядине, плюс в нем масса достоинств: оно гипоаллергенно и диетично.

— Медведев дал второй шанс ВСМ Челябинск – Екатеринбург — Председатель правительства Дмитрий Медведев поручил своему заместителю Максиму Акимову, отвечающему в правительстве за инфраструктуру, включить высокоскоростную магистраль Челябинск – Екатеринбург в комплексный план развития инфраструктуры. С копией поручения ознакомились "Ведомости", подлинность подтвердили два федеральных чиновника.

— Директором Фонда кино стал экс-руководитель Госфильмофонда — Директором государственного Фонда кино назначен Вячеслав Тельнов, сообщила пресс-служба правительства. Тельнов последние месяцы возглавлял Госфильмофонд, а до этого многие годы работал директором департамента кинематографии Министерства культуры. Сам Тельнов неделю назад говорил "Ведомостям", что никто с ним не обсуждал возможное руководство фондом.

— Группа ПСН Дмитрия Ананьева продает еще один актив — Девелоперская компания Stone Hedge ведет переговоры с группой ПСН о приобретении у нее прав на земельный участок площадью 0,5 га на 1-й ул. Ямского Поля, рассказали "Ведомостям" три консультанта, работавших с обеими сторонами потенциальной сделки. По их словам, на этой территории можно построить бизнес-центр, апартаменты или гостиницу наземной площадью около 30 000 кв. м. Представители ПСН и Stone Hedge факт переговоров по участку на 1-й ул. Ямского Поля подтвердили, не назвав сумму потенциальной сделки и предполагаемые сроки ее закрытия.

— РЖД удалось сохранить экспортную надбавку к грузовым тарифам — Правительство в четверг, 8 ноября, решило сохранить 8%-ную надбавку к тарифам РЖД на экспортные грузы, кроме нефти, нефтепродуктов и алюминия. Об этом заявил гендиректор РЖД Олег Белозеров по итогам заседания правительства. Планируется, что надбавка будет действовать до 2025 г.

— Как получать дополнительные бонусы по банковской карте — Программы лояльности для держателей платежных карт не ограничиваются только банковскими – платежные системы (Visa, Mastercard, "Мир" и др.) также дают возможность получать бонусы и пользоваться специальными, иногда очень оригинальными, преференциями. Причем независимо от того, какой именно банк выпустил карту.

— Дмитрий Рыболовлев: от одержимого футболом олигарха до фигуранта дела о коррупции — Было время, когда в Монако Дмитрия Рыболовлева могли принять за королевскую особу: за ним следовали до пяти телохранителей – больше, чем за самим монархом, князем Альбером II, писала The New York Times (NYT). Иногда князь присоединялся к Рыболовлеву в роскошной ложе на стадионе Людовика II для просмотра игр с участием принадлежащего россиянину футбольного клуба "Монако". Рыболовлев участвовал и в крестинах сыновей-близнецов Альбера в 2015 г., писала NYT.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Доллар пустят в рост — Федрезерв США вернется к повышению ставки в декабре/ Федеральная резервная система (ФРС) США ожидаемо не стала менять базовую процентную ставку по итогам двухдневного заседания. Вероятнее всего, ее повышение пройдет в декабре, считает большинство аналитиков. Рост ставки в США традиционно усиливает позиции доллара ко всем развивающимся валютам, включая рубль.

— Деньги пахнут новосельем — В России решается судьба проблемных заемщиков. ЦБ передал банкам законопроект, по которому любой обладатель ипотеки, оказавшийся в сложной финансовой ситуации, может потребовать уменьшения платежей по кредиту на срок от 6 до 12 месяцев. Банки против. Они считают, что возможность менять условия договора должна быть только у заемщиков с единственным жильем.

— Вопрос о войне и мире — Памятные мероприятия в честь столетия окончания Первой мировой, как ее называют во Франции "Великой войны", вступают в кульминационную фазу. В грядущие выходные пройдет главная церемония у Триумфальной арки в Париже. На нее прибудут руководители многих государств, в том числе России и США, главы крупнейших международных и европейских организаций. Лидеры отдадут почести погибшим, посетят вечный огонь на могиле Неизвестного солдата.

— Мусор просит отсрочки — Введение мусорной реформы может быть отсрочено для городов федерального значения. Такой законопроект внесла в Госдуму группа депутатов. Они предложили дать Москве, Санкт-Петербургу и Севастополю три дополнительных года для перехода на новые правила обращения с твердыми коммунальными отходами.

— Совет ради мира — Владимир Путин в четверг принял участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности в Астане. Лидеры России, Казахстана, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана и Армении обсудили ключевые международные и региональные проблемы, а также ориентиры дальнейшего развития ОДКБ.

— Специальные связи — Зарубежные спецслужбы понимают необходимость сотрудничества с ФСБ России в вопросах противодействия терроризму, несмотря на санкционную политику и сложные международные отношения. Об этом директор ФСБ России Александр Бортников заявил журналистам по итогам 17-го международного совещания глав спецслужб — партнеров ФСБ.

— Академики должны выйти в люди — Совет Федерации и РАН обсудили, как реализовать потенциал регионов. Развитие регионов стало главной темой совместного заседания руководства Совета Федерации и президиума Российской академии наук. Излишняя централизация, неравномерное развитие регионов очень волнуют сенаторов, ведь именно они представляют интересы территорий.

— Сеть без утечек — Российские Вооруженные Силы не должны "быть на ладони у вероятного противника". С этой целью Госдума единогласно приняла в первом чтении законопроект, который запрещает военнослужащим размещать в СМИ и интернете информацию, которая может быть использована за рубежом во вред России.

— Попали в кадры — В "Единой России" начали подготовку к выборам, которые пройдут в следующем году. В четверг на президиуме генсовета партии (ПГС) утвердили уполномоченных на избирательных кампаниях 2019 года. Как рассказал секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, новые назначенцы будут представлять партию на довыборах депутатов Госдумы седьмого созыва по одномандатным избирательным округам, на выборах губернаторов, депутатов региональных и муниципальных парламентов, глав административных центров.

— По сроку давности — К 2021 году правительство намерено законодательно укрепить порядок надлежащего использования земли, особенно для целей сельского хозяйства. Фактическим владельцам земельных участков дадут возможность оформить право собственности по институту приобретательной давности. План соответствующих мероприятий, направленный на совершенствование земельных отношений в стране, утвержден премьер-министром Дмитрием Медведевым.

— Не надо грязи — В водоемы страны каждый год поступает более 11 млн тонн загрязняющих веществ, а установленные десять лет назад штрафы не пугают нечистоплотных предпринимателей. Эту ситуацию призван исправить законопроект, единогласно принятый в четверг Госдумой в первом чтении.

— Рассчитаются из третьих рук — Планируется прописать в законе процедуру, как правительство сможет передавать другим организациям, в том числе каким-нибудь международным коллекторам, право взыскания долгов иностранных государств перед Россией. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела проект поправок в Бюджетный кодекс.

— Верните погоны — Готов законопроект о возврате воинского звания. Правительство РФ внесло в Государственную Думу законопроект, который затрагивает очень болезненную тему, о которой не принято громко говорить. Но от этого она не перестает существовать.

— Подарочный набор — В России появится список подарков, которые позволено принимать чиновникам. Соответствующий законопроект одобрен Советом по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства при президенте России. Разрешат принимать подарки только в виде полиграфической продукции с логотипом государственного органа, органа местного самоуправления, организации, а также цветы.

— Дом с претензиями — Дольщики, потерявшие деньги при строительстве домов, смогут предъявлять иски к поручителям обанкротившихся компаний, а также тем руководителям, из-за действий которых застройщик прогорел. Соответствующий законопроект внесло в Госдуму правительство России.

— Сигнал к покупке — Торговые сети сделают скидки на товары со знаком качества. В течение недели федеральные и региональные торговые сети по всей стране будут выделять лучшие товары в магазине специальными ценниками, запустят новые программы лояльности и установят скидки на товары, получившие государственный Знак качества.

— Уколись и спи спокойно — Теплая осень отодвинула наступление сезона простуд, и у нас еще есть возможность без всяких помех защититься от гриппа, сделав бесплатную прививку. Сезонная бесплатная вакцинация в рамках ОМС в этом году продлена до конца ноября, сообщили "РГ" в Минздраве России.

— Что такое Бричмулла?— Где живут эвенки? Что общего между Новороссийском и Мурманском? Где находится самая северная точка России? В это воскресенье можно будет проверить свои знания по географии — Русское географическое общество приглашает всех желающих на Географический диктант.

— Перешли порог — С 1 января 2019 года на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС), включающего Россию, Армению, Беларусь, Казахстан и Киргизию, физические лица смогут беспошлинно ввезти товаров для личного пользования на 500 евро. При этом общий вес таких товаров не должен превышать 25 килограммов.

— Сбежал в чем был — Гагаринский райсуд Москвы принял к рассмотрению иск Генпрокуратуры о конфискации имущества сбежавшего от правосудия полковника ФСБ Дмитрия Сенина. Он проходит фигурантом по делу полковника МВД Дмитрия Захарченко, у сестры которого нашли в квартире почти 9 миллиардов в рублях, долларах и евро.

— Деньги на ветер — В следующем году развитие мировой ветроэнергетической отрасли могут затормозить торговые войны и снижение объемов финансирования. Эта тенденция может привести к слияниям компаний для сокращения издержек, однако для российского сегмента риски минимальны, пока действует программа гарантированного возврата инвестиций в виде договоров о предоставлении мощности (ДПМ ВИЭ).

— Предметный подход — Только что опубликованы результаты новых международных рейтингов вузов по четырём направлениям "Науки о жизни", " Физические науки", "Науки о медицине и здоровье" и "Психология". Рейтинги ежегодно составляет британское издание Times Hihger Education (THE). В этом году три российских вуза попали в топ-100 мировых университетов по направлению "Физические науки".

— Снотворное по почте — Министерство здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов запустило электронный сервис для туристов, которым необходимо провезти в страну или транзитом через нее психотропные или другие рецептурные препараты, запрещенные местными таможенными правилами, рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

— Тайна клика — В России к 2021 году создадут механизм, который позволит не давать согласия на обработку персональных данных. "Сейчас законодательство предполагает предоставление со стороны гражданина согласия на обработку персональных данных при оказании многих услуг и потом возможность отзыва согласия на использование его данных", — отметил начальник управления Роскомнадзора Юрий Контемиров на IX Международной конференции "Защита персональных данных".

— Идеи в камне живы — Сегодня в немецком городе Лейпциге, известном миру своими международными книжными ярмарками, открылась не менее престижная Европейская выставка по реставрации, сохранению памятников и санации исторических строений "Denkmal"-2018. Представлен на ней и стенд российской столицы, организованный при поддержке департамента внешнеэкономических и международных связей правительства Москвы.

— Другая справка — Для того чтобы направить средства материнского капитала на строительство дома, нужно будет предоставить не разрешение на строительство, а уведомление. Об этом говорится в законопроекте, подготовленном Минтрудом России.

— Если говорить по делу — В суде рассматривается по существу дело "Седьмой студии". В Мещанском райсуде столицы продолжился процесс над фигурантами дела о хищении бюджетных денег, выделенных для некоммерческой организации "Седьмая студия". При обсуждении так называемого дела Кирилла Серебренникова в основном преобладают эмоции.

— "Торнадо" на заказ — Осень этого года оказалась урожайной на военно-технические салоны. Два из них сейчас проходят в Китае и Индонезии. Еще один скоро откроется в Пакистане. Потом — Египет и Чили. Россия представлена на них вполне достойно. Аналогичные европейские салоны значительно ограничили возможность показа достижений нашей оборонки.

— Запретное застолье — Члену банды Цапков икорный стол поменяли на штрафной изолятор. Генеральная прокуратура потребовала возбудить уголовное дело против должностных лиц исправительной колонии N 3 в Амурской области, где отбывает наказание член банды Цапков Вячеслав Цеповяз.

— Днем торговал, вечером грабил — Сегодняшний день стал успешным для оперативников столичного уголовного розыска и следователей-криминалистов. Примерно в одно и то же время, но в разных местах были задержаны двое подозреваемых в совершении накануне жестоких убийств.

— Доходные ракеты — Завершено дело о хищениях при утилизации оружия. Обвиняемыми оказались исполнительный директор "Государственный казенный научно-испытательный полигон авиационных систем" Владимир Ниязов, бывший генеральный директор АО "Тураевское машиностроительное конструкторское бюро "Союз" Николай Яковлев, заместитель директора АО "Южно-Уральский специализированный центр утилизации" Игорь Малолеткин, коммерческий директор АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" Виктор Ваган и Андрей Сидоров.

— Был один иск, стало два — Пресненский райсуд Москвы назначил на 3 декабря слушания по двум искам оперной певицы Марии Максаковой. По одному из исков она требует признать недействительным договор дарения, по которому ее супругу Далхату Халаеву отошла семикомнатная квартира на Краснопресненской набережной в столице.

— Яд поставили на поток — Оперативники задержали 18 предполагаемых членов наркобанды, занимавшихся производством и распространением крупных партий "дури" в 20 российских регионах. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

— Абонент молчит — Тюремное ведомство разрабатывает законопроект, который позволит отключить мобильную связь в казенных домах. Об этом сообщил "Интерфаксу" заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Бояринев.

— Движение вперед и вниз — Президент Украины Петр Порошенко продолжает разжигать религиозную и национальную рознь в своей стране, и без того пребывающей в состоянии гражданского конфликта. Он предложил уехать в Россию всем священникам Украинской православной церкви (УПЦ), повторив свое заклинание о том, что они — агенты страны-агрессора.

— Смертельный коктейль — В США 12 человек погибли от рук стрелка в баре. Вечеринка в баре Borderline Bar and Grill в американском городке Таузанд-Окс, штат Калифорния, превратилась в кровавую бойню. В среду незадолго до полуночи в помещение ворвался человек лет двадцати и открыл стрельбу по посетителям.

— Поплатился за нелояльность — Первым решением президента США Дональда Трампа после состоявшихся во вторник промежуточных выборов в конгресс страны стало увольнение министра юстиции и генпрокурора Джеффа Сешнса. Строго говоря, кадровые перестановки в администрации США после выборов — обычная практика. И замена Сешнса будет далеко не единственной.

— Музей на пляже — Первый Российско-корейский форум межрегионального сотрудничества прошел в южнокорейском городе Пхохан. Перед этим в районе главного городского пляжа Ёнильдэ торжественно открыли "Площадь России", а также информационно-рекламный павильон в форме Государственного исторического музея.

— Узнают по походке — В КНР придумали новый способ идентификации людей. В Пекине и Шанхае установили новые камеры видеонаблюдения, которые могут распознавать личность по силуэту и манере ходьбы. Как пишет "Бизнес Инсайдер", ноу-хау способно идентифицировать человека с расстояния даже 50 метров, при этом совсем не обязательно, чтобы лицо было обращено к камере.

— Сегодняшние студенты — поколение конформистов?— Современные российские студенты — такие же, как их родители. У них те же жизненные ценности, те же страхи и разочарования, то же упование на государство, обязанное о них заботиться, и то же ожидание перемен, которые кто-то должен им принести. Таковы результаты исследования, проведенного лабораторией политических исследований НИУ ВШЭ.

— Маяк в огне — Жители микрорайона выходят ночью на дежурства, чтобы не допустить очередного поджога. Очередной ночной пожар на Маяке — так исторически называется окраинный район Тюмени — обошелся малой кровью. Госпитализирована с ожогами бабушка четверых внуков: через разбитое окно она передала их из спальни отцу малышей, и сама успела выбраться.

— Обледенел?— Ненастным утром 8 ноября самолет Ан-2 вылетел из архангельского аэропорта Васьково, но сложные погодные условия заставили его возвращаться назад. В 11.30 самолет был вынужден совершить посадку в болотистой местности в 50 километрах от Архангельска. На его борту находились 11 пассажиров, в том числе ребенок и инвалид-колясочник.

— Крик с другого берега — Жители костромского поселка Нельша пытаются достучаться до местных властей через "РГ": уже много лет они добиваются восстановления моста, соединяющего их дома с "большой землей". Но чиновники ведут себя так, будто Нельша со своими проблемами находится не на соседнем берегу реки, а на другой планете.

— Ответит отельер — В суд передали успевшее наделать много шума уголовное дело о гибели в сочинской ливневке 7-летнего мальчика из Татарстана. Следователи пришли к выводу, что в смерти ребенка виноват перестроивший ливневый желоб владелец гостевого дома, рядом с которым и произошла трагедия.

— Лечила подорожником — Вынесли приговор лжедоктору, работавшей по поддельному диплому. Бывшая врач-педиатр центральной районной больницы города Ленинска Волгоградской области признана судом виновной в использовании заведомо ложного диплома. Теперь лжемедику придется отработать 250 часов в пользу государства.

— Завалило подарками — Дело по статье 285 УК РФ о злоупотреблении должностными полномочиями завели в СК по Вологодской области в отношении начальника Череповецкого отдела ГИБДД Александра Андреева. Это стало результатом совместной работы следователей Следкома, сотрудников городского отдела УФСБ и отдела собственной безопасности УМВД.

— Маленькая женщина — Демографическая ситуация в стране не лучшая. Планируется увеличение продолжительности жизни, рождаемости. Есть цифры предполагаемого роста того и другого. Что надо сделать, чтобы цифры не остались благим пожеланием? Об этом обозреватель "РГ" беседует с главным гинекологом детей и подростков России, профессором Еленой Уваровой.

— Гайморит по осени считают — Последний осенний месяц. И хотя в этом году он балует теплом и солнечными деньками, забывать о ноябрьском коварстве — холоде и ветре, "минусах" по ночам, дождях, простудах, гриппе, гайморите — не стоит.

— Самая большая загадка — человек — Житель Китая Ван Шубао попал в автомобильную аварию в 2006 году. Тогда ему было 36 лет. Из-за травм его полностью парализовало, и он впал в глубокую кому, — пишет Daily Mirror. — Все эти годы у его постели дежурила мать.

— Шанс для Шанса — Бродячему псу вживили уникальный протез. Новосибирские ветеринары успешно провели первое в России остеоинтегрируемое протезирование тазовой конечности у собаки. Биопокрытие для имплантата создали томские ученые.

— Вам письмо из ГУЛАГа — Первая реакция: "Ой нет, я не выдержу". Потом: "Нет я должна знать… Они должны быть услышаны!" — пишет Ольга Шубина в комментариях к проекту "Письма врагов народа", запущенному в День памяти жертв репрессий (30 октября) интернет-изданием "Такие дела". Ольга переписывается с человеком… из ГУЛАГа.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Доля к победе — "Деловая Россия" нашла два способа сдержать цены на жилье после отказа от долевого строительства. Она предлагает снизить для застройщиков ставку на часть кредита до 0,5–2% годовых, а также разрешить им в любой момент перекредитоваться в другом банке. С текстом инициативы, направленной в Минстрой, ознакомились "Известия". В ведомстве рассказали, что изучат предложения. С июля 2019 года все новостройки страны будут возводиться по новым правилам. Дольщики понесут деньги не напрямую застройщикам, а в банки — на эскроусчета, с которых нельзя снимать средства до окончания строительства.

— "Рубль — в целом устойчивая валюта" — Расчеты в нацвалютах с Китаем не окажут существенного влияния на курс рубля, рассказал в интервью "Известиям" по итогам встречи глав правительств РФ и КНР министр экономического развития Максим Орешкин. По его словам, для перехода на платежи в рубле и юане государство на первых этапах может поддержать такие операции предоставлением ликвидности. При этом министр подчеркнул: по итогам 2018 года товарооборот между Россией и Китаем составит $110 млрд.

— Стоп-Крым — В Верховной раде кулуарно обсуждают новый законопроект, запрещающий чиновникам посещать Крым "до окончания оккупации". Об этом "Известиям" сообщили несколько источников в правящей коалиции украинского парламента. Информацию подтвердили и в "Оппозиционном блоке". Так, регулярно бывающий на полуострове депутат Евгений Балицкий уточнил, что документ будет направлен против тех, кто лояльно относится к Крыму.

— Под черным капюшоном — Массовый расстрел в калифорнийском баре, хоть и является типичным случаем для страны, гражданам которой позволено иметь оружие, может вновь спровоцировать острые дискуссии о необходимости ограничить право на его ношение. В результате трагедии в небольшом американском городке Таузанд-Окс погибли как минимум 13 человек, почти столько же получили ранения различной тяжести.

— Организация без опасности — Лидеры стран ОДКБ выступили за сохранение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения продолжат координировать свои внешнеполитические позиции для укрепления мира и усиления оборонного потенциала государств — участников организации. Об этом говорится в совместной декларации, подписанной по итогам встречи глав стран ОДКБ в Астане.

— АТЭС народов — Периферийные регионы АТЭС планируют подогнать под общие темпы экономического развития стран, входящих в объединение. Российскую инициативу по интеграции удаленных территорий, которой ранее противились США, уже поддержало большинство участников организации. Их позиция будет отражена в декларации лидеров 21 экономики региона по итогам саммита, который состоится 17–18 ноября, сообщил "Известиям" Валерий Сорокин, посол по особым поручениям, курирующий в МИДе работу России в АТЭС.

— В культуру прорубить окно — Известный актер и общественный деятель Николай Буров, с 2008 по 2017 год возглавлявший музей-памятник "Исаакиевский собор", вновь возвращается в культурную политику Северной столицы. Петербургский градоначальник Александр Беглов назначил его своим советником. Сам Николай Буров рассматривает новую должность как общественную работу с большим кругом полномочий и возможностей.

— Машину разобьют по ГОСТу — Продавцов фальсифицированных автозапчастей в России ждут оборотные штрафы от полумиллиона рублей и контрольные закупки. Такие меры помогут избавить отечественный рынок от этих опасных товаров. Борьба с контрафактом и фальсификатом коснется также рынка агротехники. Об этом, а также о разработке требований к беспилотным автомобилям и создании российской методики краш-тестов, в том числе для автобусов и грузовиков, в интервью "Известиям" рассказал руководитель Росстандарта Алексей Абрамов.

— Лицом к реальности — Министерство просвещения может модернизировать школьные задания, приблизив их к реальной жизни, выяснили "Известия". Ради изменений, которые начнут вносить в программы уже в 2019 году, учеников средних классов предлагают протестировать на функциональную грамотность — умение применять полученные знания на практике. Мнения опрошенных "Известиями" педагогов разделились: одни приветствуют новшество, другие призывают "не ставить эксперименты над детьми".

— Икра строгого режима — Продолжает разгораться скандал, связанный с появлением в Сети фотографий члена так называемой банды Цапков Вячеслава Цеповяза. На снимках, якобы сделанных в исправительном учреждении, он поедает крабов, красную икру и шашлыки. Вчера официальный представитель ГП РФ Александр Куренной сообщил, что прокуратура требует возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц колонии № 3 в Амурской области, где отбывает наказание член банды. Адвокат Цеповяза, приговоренного в 2013-м к 20 годам лишения свободы, заявил, что планирует подать в суд иск о клевете.

— Коммунальный интерфейс — "Почта России" может перестать быть оператором государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). Это произойдет в случае, если заказчиком системы вместо Минкомсвязи станет Минстрой, рассказал "Известиям" замглавы ведомства Андрей Чибис. ГИС ЖКХ — платформа, призванная сделать рынок прозрачнее и объединить граждан, органы власти, управляющие и ресурсоснабжающие организации. Систему создали в 2014 году по поручению президента, но пока она работает с многочисленными сбоями.

— РБК daily

www.rbcdaily.ru

— Связанные пищевой цепью — До конца апреля в России может заработать единая система обеспечения безопасности и прослеживаемости продуктов — "продуктовая ЕГАИС". Потребитель получит данные о товаре "от поля до прилавка", бизнес — сокращение числа проверок. Поручение "проработать вопрос об унификации и обеспечении совместности государственных информационных систем", используемых в целях "прослеживаемости сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия", было дано российским премьером Дмитрием Медведевым по итогам правительственного совещания, состоявшегося 31 октября (копия протокола есть в распоряжении РБК).

— От застолья — в столицу — Зарубежные отели для самостоятельных путешественников на эти новогодние праздники подорожали минимум на 40%, констатируют сервисы по бронированию. Туроператоры уверяют, что у них стоимость туров осталась на уровне прошлого года. Самостоятельные туристы бронируют новогодний отдых в среднем за два месяца, и в начале ноября тенденции понятны уже на 90%, указывает гендиректор Ostrovok.ru Феликс Шпильман.

— Нелегкая судьба тяжелого вертолета — В "Ростехе" назвали новые сроки подписания контракта с Китаем по тяжелому вертолету AHL, ранее анонсированного на ноябрь. В "Вертолетах России" сообщили, что не урегулированы "вопросы финансового и организационного характера".

— Взрывнику ищут контактного куратора — Следствие допускает, что московского подростка, арестованного за изготовление взрывного устройства, подтолкнули к противоправным действиям — восьмиклассник время от времени испытывал самодельные бомбы в безлюдном месте. В Главном следственном управлении Следственного комитета по Москве в качестве одной из рабочих рассматривают версию, что у задержанного в Москве подростка, у которого изъяли взрывное устройство и которому перед взрывом в управлении ФСБ по Архангельской области звонил предполагаемый террорист, были взрослые кураторы.

— Выборная санкционная кампания — Три физлица и девять компаний попали под американские санкции в связи с конфликтом в Донбассе и российской "попыткой интегрировать Крымский регион". Они вводятся в преддверии выборов в ДНР и ЛНР, которые жестко критикует Запад. Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер в четверг анонсировал введение новых санкций из-за ситуации на Украине.

— Росфинмониторинг возьмет почту и телефон — В Думу внесен проект закона, ужесточающего контроль за денежными операциями, в том числе почтовыми переводами и привязанными к мобильным телефонам счетами. Что это значит для потребителей и рынка финансовых услуг — разбирался РБК. В Госдуму 8 ноября внесен законопроект, расширяющий перечень денежных операций, контролируемых российской финансовой разведкой в целях борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

— Государство и коррупция — угрозы промышленности — Государственное регулирование выступает главной проблемой для промышленных предприятий в России, говорится в исследовании Deloitte. Компании также беспокоят коррупция и низкая платежеспособность граждан.

— Китайцы идут в гору — Средняя стоимость покупки шале в Альпах за год снизилась. Но популярный у россиян французский Куршевель сохранил статус самого дорогого горнолыжного курорта. Спрос и, соответственно, цены поддерживает рост числа китайских туристов. Куршевель сохранил за собой статус самого дорогого горнолыжного курорта французских и швейцарских Альп по стоимости аренды жилья, следует из ежегодного исследования рынка горнолыжной недвижимости, подготовленного консалтинговой компанией Knight Frank (Sky Property Report; есть в распоряжении РБК).

— Калиф на чат — 27-летний москвич придумал онлайн-чат JivoSite, когда рынок был уже поделен между десятками конкурентов. Но даже отсутствие инвестиций и подозрительность американцев не помешали вывести его в тройку самых популярных в мире.