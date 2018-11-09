МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Еще несколько чиновников княжества Монако получили обвинения в коррупции и торговле влиянием в рамках "дела Рыболовлева". Об этом в пятницу пишет газета Monaco Matin.

Газете стало известно, что обвинения в рамках "дела Рыболовлева" в "пассивной торговле влиянием, пассивной коррупции, разглашении тайны следствия и/или профессиональной тайны" получили накануне, 8 ноября, глава подразделения уголовного розыска Монако Кристоф Аге и его заместитель Патрик Фюзари.

Такие же обвинения были предъявлены бывшему главе службы безопасности княжества Режи Ассо и экс-советнику правительства Монако по вопросам внутренней политики Полю Массерону.

Напомним, что в среду генеральный прокурор Монако Сильви Пети-Леклер подтвердила предъявление российскому бизнесмену Дмитрию Рыболовлеву обвинения. Она добавила, что полиция продолжает оперативные мероприятия по этому делу. Точную статью она не назвала.

По данным издания Monde, прокуратура княжества вменяет Рыболовлеву факты "коррупции", "торговли влиянием", а также соучастие в этих преступлениях.

Позднее, в четверг, обвинения в коррупции и "торговле влиянием" были предъявлены экс-бывшему министру юстиции княжества Филиппу Нармино. Он в сентябре 2017 года ушел в отставку на фоне сообщений о тайном участии представителей судебной власти княжества в тяжбе между российским миллиардером Дмитрием Рыболовлевым и швейцарским арт-дилером Ивом Бувье.