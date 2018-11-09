МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Объем продаж алмазно-бриллиантовой продукции АК "Алроса" в январе-октябре 2018 года в стоимостном выражении составил 3,905 миллиарда долларов, что на 6% выше, чем годом ранее, говорится в сообщении компании.

В частности общая стоимость реализованного алмазного сырья за десять месяцев текущего года составила 3,822 миллиарда долларов, бриллиантов — 83 миллиона долларов.

В октябре "Алроса" реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на общую сумму 242,8 миллиона долларов (спад на 28% относительно аналогичного месяца прошлого года). Объем продаж алмазного сырья в стоимостном выражении составил 233,9 миллиона долларов, бриллиантов? 8,9 миллиона долларов.

"В течение октября по-прежнему ощущалось заметное ослабление спроса в сегменте недорогого мелкоразмерного сырья. Привычный фактор сезонности в преддверии главного индийского праздника Дивали осложнился ослаблением курса рупии относительно доллара, рядом мелких банкротств в Индии и ужесточением условий кредитования гранильного сектора в этой стране", — приводятся в сообщении слова замгендиректора "Алросы" по сбытовой политике Юрия Окоемова.

"Мы ожидаем стабилизации ситуации в декабре этого года – первом квартале следующего, прогнозируя снижение объемов продаж в натуральном выражении в текущем году до 37-38 миллионов карат. В денежном исчислении ожидаем превышение показателей продаж прошлого года", — добавил Окоемов.

"Алроса" — крупнейший в России производитель алмазов, осуществляет 29% мировой и 95% российской добычи. Компания ведет добычу в Якутии и Архангельской области, разрабатывая 11 кимберлитовых трубок и 16 россыпных месторождений. Для наращивания ресурсной базы "Алроса" ведет геологоразведочные работы в РФ и странах Африки. По итогам 2017 года "Алроса" увеличила добычу алмазов на 6%, до 39,6 миллиона карат.