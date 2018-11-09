НОВЫЕ САНКЦИИ США

На этой неделе в США активизировалась санкционная тематика. В четверг стало известно о новых санкциях против четырех крымских санаториев, энергокомпании "КрымТЭЦ" и компании "Южный проект", принадлежащей банку "Россия" Юрия Ковальчука. Всего ограничения вводятся против десяти организаций и трех физических лиц, которые поддерживают интеграцию Крыма в состав России через инвестпроекты и приватизационную деятельность. Гражданам и компаниям США запрещено вести дела с этими организациями, вся их собственность в американской юрисдикции заморожена. Фигуранты нового санкционного списка уже выступили с заявлениями, что ограничения никак не повлияют на их деятельность. Туристическая индустрия и энергоснабжение Крыма не пострадают.

Кроме этого, с 5 ноября вступили в силу санкции США против Ирана, направленные на дальнейшее ограничение экспорта нефти из страны. Минфин США внес в санкционный список более 700 лиц, организаций, в том числе 14 крупнейших банков. Вашингтон заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от таких закупок. Однако 7 ноября стало известно, что из нефтяных санкций на время предоставлено исключение Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции. По словам президента США Дональда Трампа, если бы не эта мера, санкции могли бы привести к удорожанию нефти до 100-150 долларов за баррель.

ДЕЛО РЫБОЛОВЛЕВА

Немало шума на текущей неделе наделала история с задержанием в Монако российского предпринимателя Дмитрия Рыболовлева. Он провел ночь в офисе уголовной полиции Монако, но впоследствии был отпущен на свободу. При этом ему предъявили обвинения, точная статья пока не сообщается. По данным СМИ, прокуратура Монако вменяет бизнесмену факты "коррупции", "торговли влиянием" и соучастие в этих преступлениях. Однако защита Рыболовлева подчеркивает, что речь не идет об обвинениях, служащих основанием для судебного процесса. На данном этапе он считается невиновным и не ограничивается в передвижениях, но не может встречаться с лицами, участвующими в разбирательстве, и должен являться по повестке судьи.

Полиция продолжает оперативные мероприятия по данному делу. По данным газеты Monaco Matin, вместе с российским бизнесменом была задержана "почти вся бывшая верхушка судебного аппарата" княжества. Эти люди, по данным издания, находятся под стражей в Монако и Ницце. Обвинения в коррупции и торговле влиянием в рамках "дела Рыболовлева" предъявлены нескольким чиновникам княжества, среди которых представители руководства уголовного розыска, службы безопасности Монако, экс-министр юстиции Филипп Нармино, его жена и сын. Задержанному ранее бывшему генпрокурору княжества Жан-Пьеру Дрено обвинения предъявлены не были, он отпущен.

НОВЫЙ РАСКЛАД В КОНГРЕССЕ

Во вторник, 6 ноября, состоялись промежуточные выборы в Конгресс США. Как и ожидалось, республиканцы сохранили большинство в Сенате, однако потеряли большинство в Палате представителей. Новый расклад в Конгрессе меняет сохранявшуюся на протяжении последних двух лет ситуацию, когда республиканское большинство в Палате представителей было настроено более консервативно, чем республиканцы сената. Это служило оправданием для непринятия или отказа рассматривать ряд инициатив Сенатом. Комментируя итоги выборов, эксперты отмечали, что демократам понадобится время, чтобы набрать опыт по работе в качестве большинства, в то время как республиканцы будут стараться использовать свое большинство для утверждения выдвигаемым президентом кандидатур на должности в администрации и суды.

Вопросы внешней политики не играли важной роли для избирателей, и находящийся сейчас на рассмотрении законопроект об антироссийских санкциях не был обозначен демократами в повестке первоочередных вопросов. Американские эксперты не исключают его принятия новым составом Конгресса, хотя полагают, что из-за политической "разношерстности" конгрессменов шансы на это не так уж велики. Не ожидается и изменение экономической политики Дональда Трампа. Маловероятны разногласия по налогам и расходам, по которым Конгресс и администрация должны договориться в 2019 году. Новое торговое соглашение о свободной торговле USMCA между США, Канадой и Мексикой, скорее всего, также будет ратифицировано в начале следующего года.

ФРС ВЗЯЛА ПАУЗУ

Как и ожидали аналитики, Федеральная резервная система США по итогам заседания 7-8 ноября сохранила базовую процентную ставку на уровне 2-2,25% годовых. В 2018 году Федрезерв повышал ставку три раза — в марте, июне и в сентябре. Последний раз ставка была повышена в сентябре на 0,25 процентного пункта, до 2-2,25% годовых. В 2017 году регулятор повышал ставку трижды: в декабре — до 1,25-1,5%, в июне — до 1-1,25% и в марте — до 0,75-1% годовых. До этого темпы повышения ставки были более медленными — по одному разу в 2016 и 2015 годах. В 2007–2008 годах регулятор постепенно понижал ставку до тех пор, пока она не достигла минимальной отметки 0-0,25% в декабре 2008 года.

В пресс-релизе по итогам заседания Федрезерв отметил продолжающееся укрепление рынка занятости и высокие темпы роста экономической активности в США. Регулятор также позитивно оценил активный рост расходов домашних хозяйств и инвестиций в основной капитал. При этом темпы роста объема инвестиций в коммерческие предприятия слегка замедлились. Показатель инфляции вблизи целевой отметки в 2%, хорошие условия на рынке труда и устойчивый рост экономической активности дают возможность продолжить повышение процентной ставки, считает регулятор. Аналитики не исключают, что это произойдет уже в декабре.

МИНФИН НЕ НАШЕЛ СПРОСА

Минфин в среду провел два аукциона облигаций федерального займа (ОФЗ) в общей сложности на 20 млрд рублей. В ходе первого аукциона с погашением в феврале 2024 года были размещены бумаги на 4,702 млрд рублей из предложенных 10 млрд рублей. В ходе второго аукциона с погашением в мае 2029 года были размещены 6,535 млрд рублей из предложенных 10 млрд рублей. Таким образом, из запланированных 20 млрд рублей были размещены ОФЗ лишь на 11,2 млрд рублей. На предыдущем аукционе, состоявшемся 31 октября, Минфин разместил ОФЗ двух серий на 17,2 млрд рублей из предложенных 20 млрд рублей. Несмотря на столь низкий спрос, министерство планирует в ближайшее время вернуться к размещению ОФЗ в объёме 20-30 млрд рублей еженедельно.

Главной причиной такой ситуации эксперты называют сохраняющуюся неопределенность с санкциями против РФ. Многие инвесторы опасаются, что демократы, получившие большинство в нижней палате конгресса, будут продавливать ограничения более активно. В этой ситуации до конца года Минфин постарается разместить максимальное возможное количество выпусков и, вероятно, будет предлагать инвесторам повышенную доходность, полагают аналитики. Это может привести участников рынка к мнению, что Минфин не верит в перспективы рубля и российская валюта вновь окажется под давлением. Кроме того, по-прежнему большим спросом пользуются короткие (2-3-летние) ОФЗ, нежели длинные. Даже пять лет сейчас кажутся инвесторам долгим сроком из-за санкционных опасений.

ПОВОД ДЛЯ ПЕССИМИЗМА

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в четверг заявил, что рост экономики РФ в 2019 году из-за текущих и потенциальных санкций может быть ниже 1%, что существенно ниже официальных прогнозов. Пока ни экономические власти РФ, ни зарубежные организации оценки ВВП РФ не меняют. Однако в 2019 году его рост будет в любом случае ниже, чем в 2018-м, что отражено во всех прогнозах. Это связано с тем, что санкции, даже если их ужесточат, ударят в полную силу лишь через несколько месяцев. Дополнительным фактором станет повышение с января НДС – это может негативно отразиться на финансовом положении предприятий. Кроме этого, в 2019 году ожидается снижение цен на нефть по отношению к текущим уровням.

При этом власти не теряют оптимизма, что темпы роста ВВП можно ускорить. По словам главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, при реализации намеченных правительством экономических мер рост ВВП может достичь 3% в 2021 году. Эксперты не отрицают, что такое возможно, поскольку с точки зрения фундаментальных факторов экономика РФ выглядит вполне устойчиво. Однако для этого необходимы эффективные реформы по повышению инвестпривлекательности, конкурентоспособности, улучшению бизнес-климата и т.д. Власть же делает ставку на реализацию глобальных инфраструктурных проектов. Если ситуация не изменится, такие мега-стройки позволят увеличить темпы роста ВВП к 2021 году лишь в пределы 2%.

МЕССЕНДЖЕРЫ БОЛЬШЕ НЕ АНОНИМНЫ

Правительство РФ утвердило правила идентификации пользователей мессенджеров по номеру телефона. Согласно им, владельцы таких сервисов должны будут установить достоверные сведения об абоненте, прежде чем его зарегистрировать. Для идентификации следует направить оператору связи электронный запрос о наличии абонентского номера. Оператор, в свою очередь, должен предоставить информацию сервису в течение 20 минут с момента получения запроса. В случае отсутствия номера в базе оператора или неполучения ответа от оператора связи идентификация пользователя считается не пройденной. В таких случаях мессенджер отказывается от предоставления услуг пользователю.

Операторы будут вносить в свою базу сведения о том, в каких приложениях переписываются их клиенты, а также уникальный код идентификации пользователя, который ему присвоит мессенджер. В случае расторжения договора между оператором и абонентом, прошедшим процедуру идентификации, или изменений сведений об абоненте оператор в течение суток уведомляет об этом мессенджер. Сервис, в свою очередь, обязан провести повторную идентификацию. Эксперты не исключают, что новые требования могут привести к жесткому ограничению работы иностранных мессенджеров, руководствующихся международным законодательством. При этом новация может быть бесполезна в случае использования абонентом "серых" sim-карт, которые еще сохраняются на рынке.