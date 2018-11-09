МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе-октябре снизился на 6,4%, в октябре вырос на 3,3%, говорится в материалах ЦБ РФ.

Реальный курс рубля к доллару в октябре увеличился на 3% по сравнению с сентябрем, к евро — на 4,6%, а по итогам января-октября снизился к обеим валютам — на 10,6% и 7,1% соответственно.

Номинальный эффективный курс рубля к иностранным валютам в октябре вырос на 3,4% по отношению к сентябрю, по итогам десяти месяцев — снизился на 6,2%.

Номинальный курс рубля к доллару увеличился в октябре на 2,7%, за январь-октябрь — упал на 11,1%, к евро в октябре вырос на 4,2%, а в целом за десять месяцев — сократился на 8,4%.

Средний номинальный курс доллара к рублю в октябре составил 65,89 рубля, евро — 75,75 рубля.