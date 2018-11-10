МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Бывший заместитель министра финансов РФ Алексей Саватюгин стал помощником главы Счетной палаты. "Круг замкнулся, и я вернулся на государственную службу. Уже в третий раз в своей жизни. Вчера я подписал контракт и стал помощником председателя Счетной палаты", — написал он на своей странице в Facebook.

Саватюгин отметил, что в связи с переходом на новое место работы он покинул посты в органах управления СРО МиР, НАУМИР, НАПКА и т.д.

Саватюгин ушел из Минфина в 2013 году после увольнения главы финансового ведомства Алексея Кудрина.