МОСКВА, 12 ноя —ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная службы (ФАС) запросила у 70 производителей сахара в РФ данные об объемах производства и себестоимости из-за сообщений о росте цен на сахар, заявила РИА Новости начальник управления контроля агропромышленного комплекса ФАС Анна Мирочиненко.

"ФАС … направила более чем 70-ти производителям сахара запросы на информацию об объемах производства, себестоимости и рентабельности производимой продукции, товарных запасах, имеющихся у предприятий", — сказала она, уточнив, что это поможет оценить соответствие поведения компаний нормам антимонопольного права.

По данным Минсельхоза, в октябре в России наблюдался рост оптовых цен на сахар. Так, по состоянию на 25 сентября оптовая цена на сахар в Южном федеральном округе (Краснодар выступает базисом для определения цены) составляла 32,16 рубля за килограмм (рост на 22% к аналогичному периоду 2017 года), то по состоянию на 18 октября — уже 35,97 рубля за килограмм (рост на 50% в годовом выражении). Потребительские цены, по данным министерства, изменились меньше: на 24 сентября цена составляла 41,13 рубля за килограмм (рост на 1,6% в годовом выражении), на 15 октября — 42,7 рубля (плюс 5,4%).

Тем не менее, по данным ФАС, рост цен соответствует среднегодовым показателям за последние три года. "Кроме того, цена сезона 2017/18 года не является показательной, так как формировалась в условиях значительного профицита рынка. Также следует учитывать, что сахар является монопродуктом и его цена во многом зависит от закупочной цены на сахарную свеклу. Её доля в структуре себестоимости сахара в последние 5 лет составляла от 47% до 62%", — объяснила Мирочиненко.

Она также пояснила, что в 2018 году закупочная цена на сахарную свеклу по сравнению с прошлым годом выросла более чем на 40%. Этот рост обусловлен ростом цен на посадочный материал в результате снижения курса рубля. При этом доля импортных семян сахарной свёклы составляет 96-98%.

"Анализ состояния конкуренции на рынке сахара, который проводился ранее нашим ведомством, в целом, позволяет оценить рынок, как конкурентный. Также предварительно можно сказать, что повышение цен носит объективный характер", — подытожила Мирочиненко.