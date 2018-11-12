МОСКВА, 12 ноя /ПРАЙМ/. Правительственная комиссия одобрила законопроект о закреплении в законодательстве подходов к порядку и условиям оказания государственной гарантийной поддержки, сделав их едиными, следует из сообщения на сайте кабинета министров.

"Законопроектом также регулируются вопросы предоставления государственных и муниципальных гарантий. По итогам анализа многолетней практики предоставления государственных гарантий Российской Федерации предлагается в Бюджетном кодексе закрепить сформированные и отражённые в нормативных правовых актах правительства подходы к порядку и условиям оказания государственной гарантийной поддержки, сделав их едиными для гарантий всех публично-правовых образований", — говорится в сообщении.

По мнению правительства, эти изменения позволят минимизировать риски наступления гарантийных случаев, соразмерно распределению рисков неисполнения принципалами своих обязательств между всеми участниками гарантийной поддержки. Также инициатива поможет повысить их мотивацию и ответственность за решения, принимаемые при совершении соответствующих сделок.

Исполнение государственных и муниципальных гарантий осуществляется за счет средств соответствующих бюджетов. В связи с этим особое внимание предлагается уделять обеспечению защиты интересов гаранта, в том числе от недобросовестного поведения принципалов и бенефициаров.