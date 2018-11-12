МОСКВА, 12 ноя /ПРАЙМ/. Правительственная комиссия одобрила законопроект, направленный на ужесточение долговой политики для регионов и муниципальных образований с ограничением расходов на обслуживание долга до 10% с 15%, следует из сообщения на сайте кабинета министров.

"Законопроектом также совершенствуется система оценки долговой устойчивости субъектов Федерации и муниципальных образований. В целях сохранения долговой устойчивости региональных и местных бюджетов должны быть созданы условия для проведения субъектами Федерации и муниципальными образованиями ответственной долговой политики. В связи с этим законопроектом предлагается расширить перечень показателей долговой устойчивости, скорректировать установленные пороговые значения применяемых показателей и ввести правила классификации публично-правовых образований по группам долговой устойчивости", — говорится в сообщении.

В частности, для регионов и муниципальных образований предлагается ужесточить ограничение объема расходов на обслуживание долга, снизив его предельное значение до 10% с 15%, ограничить годовую сумму платежей по погашению и обслуживанию долга на уровне до 20% общего объема налоговых, неналоговых доходов бюджета и дотаций из бюджетов всех уровней.

Предусматривается, что Минфин России и финансовые органы регионов будут оценивать состояние долговой устойчивости регионов и муниципальных образований по установленному перечню показателей и классифицировать их по группам риска: заемщики с высоким, средним или низким уровнем долговой устойчивости.