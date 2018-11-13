МОСКВА, 13 ноя /ПРАЙМ/. РФ, США и некоторые страны Африки увеличат долю поставок на мировом рынке сжиженного природного газа к 2040 году в два раза по сравнению с 2017 годом — до более 40%, говорится в ежегодном прогнозе Международного энергетического агентства (МЭА) World Energy Outlook.

США, как и страны Африки, расположенные к югу от пустыни Сахара, увеличат экспорт СПГ на 90 миллиардов кубометров к 2040 году, РФ — на 60 миллиардов кубометров к 2040 году. Остальная часть поставок СПГ в мире будет приходиться на страны Ближнего Востока, в основном, Катар, а также Австралию, Канаду и другие государства.

Доля продаж СПГ в общем объеме торговых операций по газу вырастет до около 60% к 2040 году. Объемы торговли СПГ к 2040 году вырастут в два раза — до 760 миллиардов кубометров газа. Около 80% импорта СПГ к 2040 году будет приходиться на страны Азиатско-Тихоокеанского региона, при этом Китай и Индия обеспечат около половины роста импорта СПГ.

Инфраструктура СПГ в мире потребует 35 миллиардов долларов ежегодных инвестиций, говорится в прогнозе. В 2017 году объем инвестиций в отрасль составил 20 миллиардов долларов. Несмотря на признаки оживления в утверждении новых проектов, отсутствие принятых финальных инвестиционных решений по проектам СПГ в последние годы указывает на возможный дефицит на рынке в 2020 годах.