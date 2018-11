(ПРАЙМ не несет ответственности за информацию, опубликованную российскими СМИ)

— Держи Тамань шире — Строительный опыт Аркадия Ротенберга может пригодиться за пределами Крыма — Как выяснил "Ъ", структуры Аркадия Ротенберга, заканчивающие строительство Крымского моста, могут затем перекинуть на другой масштабный инфраструктурный проект по соседству: сухогрузный район порта Тамань. Источники "Ъ" отмечают, что серьезных альтернатив для применения уже созданных крупных мостостроительных отрядов и закупленной дорогостоящей техники пока нет. Между тем объем работ в Тамани только по федеральным объектам порта оценивается в 65 миллиардов рублей, подрядчики смогут претендовать и на строительство терминалов для частных инвесторов порта.

— Со спутниками не всем по пути — К связям OneWeb с Россией возникли вопросы — Как выяснил "Ъ", признание ФСБ системы спутниковой связи OneWeb угрозой национальной безопасности может обернуться для России серьезными убытками. Входя в британский проект, "Роскосмос" рассчитывал получить доступ к технологии создания малых спутников, но теперь рискует потерять самого крупного иностранного заказчика пусковых услуг за последние десятилетия. Компания уже законтрактовала 21 ракету-носитель "Союз" и, по сведениям "Ъ", была готова заключить еще одну сделку как минимум на пять ракет "Протон", что оказало бы существенную поддержку Центру имени Хруничева. Окончательное решение о судьбе OneWeb в России, по данным "Ъ", может быть принято руководством страны до конца года.

— Нарушителям упрощают долги — "Ъ" стали известны подробности нового порядка взыскания мелких штрафов ГИБДД — Процедура упрощенного взыскания штрафов за нарушение ПДД на сумму до 3 тысяч рублей, вынесенных с помощью камер, будет введена в России, скорее всего, в 2019 году. Это заложено в новой редакции закона "Об исполнительном производстве", с текстом которого удалось ознакомиться "Ъ". Штраф будет взыскиваться с банковского счета в ускоренном режиме без возбуждения исполнительного производства, с возможным уведомлением должника через сайт госуслуг или по SMS. Вместе со штрафом приставы удержат и исполнительный сбор, минимальный размер которого — 1 тысяча рублей. Нововведение коснется миллионов автовладельцев.

— Компьютеры вернули прошлое — Продажи ноутбуков и десктопов вышли на уровень 2014 года — Российский рынок настольных компьютеров и ноутбуков после трех лет падения и стагнации вырос на 20% и вернулся на уровень 2014 года в денежном выражении. По мнению ритейлеров, покупатели начали обновлять устаревшие устройства после пика продаж, пришедшегося на 2012–2013 годы. Этот потенциал может быстро исчерпаться: многим домашним пользователям уже достаточно смартфона с большим экраном, указывают эксперты.

— Сборщикам макулатуры возвращают НДС — Эксперимент по отмене налога не понравился Минфину — Сегодня Госдума намерена рассмотреть во втором чтении поправки к Налоговому кодексу, в числе которых — введение так называемого реверсного НДС со сборщиков макулатуры. Таким способом депутаты и чиновники намерены пополнить бюджет. Однако представители отрасли убеждены, что возвращение отмененного в 2016 году налога остановит ее рост, создаст дефицит макулатуры для переработки и в итоге, наоборот, сократит поступления в госказну.

— Лекарствам пропишут пары — Минздрав увеличит долю взаимозаменяемых препаратов до 60–70% — Минздрав планирует до 2021 года в несколько раз увеличить долю взаимозаменяемых препаратов на российском рынке лекарств. Это позволит снизить расходы на их закупку более чем на 20% — об этом рассказала вчера глава ведомства Вероника Скворцова в ходе совещания у Владимира Путина. Новая инициатива ведомства связана с успехами бюджетной экономии по итогам информатизации лекарственных госзакупок. По данным "Ъ", технически развивать информсистему продолжит "РТ-проектные технологии" — продление контракта с "дочкой" "Ростеха" обсуждается в правительстве.

— Инфляция единая и неделимая — ЦБ не нашел в ней значимых региональных особенностей — Несмотря на достаточно большие региональные отличия в уровнях цен в России, вклад в инфляцию общего для всей страны набора факторов по крайней мере с 2004 года всегда перевешивает вклад регионально-специфических факторов — аналитическая записка-меморандум с таким тезисом вчера опубликована ЦБ. Банк России обосновывает этими наблюдениями действенность единой для всех регионов денежно-кредитной политики (ДКП). Впрочем, выводы, которые можно делать на основании этой работы, существенно шире: по сути, ЦБ продемонстрировал очень высокий уровень однородности экономики РФ при всех региональных различиях.

— Временная работа переходит в постоянную — Мониторинг рынка труда — Наиболее популярная среди молодых специалистов временная занятость способствует устройству на постоянную работу, следует из исследования Ассоциации частных агентств занятости (АЧАЗ). В опросе приняло участие 1,8 тысячи респондентов. Временная занятость — предоставление труда работников, которые формально трудоустроены в частном агентстве занятости (ЧАЗ) и получают в нем зарплату. Агентство же выплачивает все необходимые налоги и ведет трудовые книжки.

— Аудиторы нашлись в аппарате Алексея Кудрина — "Единая Россия" выдвинула кандидатов в Счетную палату — Новыми аудиторами Счетной палаты (СП) могут стать работники ее аппарата Дмитрий Зайцев и Алексей Каульбарс, которые "хорошо знакомы" председателю палаты Алексею Кудрину. Их кандидатуры выдвинула в понедельник, 12 ноября, думская фракция "Единой России", а совет Госдумы направил президенту для согласования. Думские оппозиционеры сомневаются, что такой подбор кадров соответствует статусу СП, которая по Конституции считается органом парламентского контроля.

— Валентин Коновалов готов работать с Кремлем — Врио главы подготовил ему анализ ситуации в Хакасии — Лидер хакасских коммунистов Валентин Коновалов, выигравший выборы на пост главы республики, заявил, что надеется на плодотворное взаимодействие с федеральными органами власти. В Кремле назвали прошедшие в Хакасии выборы "абсолютно честными и прозрачными". Зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин отметил, что цифры голосования в воскресенье "подтверждают, что Коновалов должен был выиграть еще в первом туре".

— На участки рассчитайсь! — В Москве нашли, кто будет считать голоса избирателей ближайшие пять лет — К концу ноября должен быть утвержден новый состав участковых избирательных комиссий (УИК) в столице, сообщил "Ъ" член Мосгоризбиркома (МГИК) Дмитрий Реут. В думских партиях утверждают, что подобрали членов комиссий с правом решающего голоса более чем в 80% УИК. На все 100% закрыть их обещают только в ЛДПР. Формируемым сейчас комиссиям предстоит провести несколько крупных кампаний, включая выборы в Мосгордуму 2019 года и выборы депутатов Госдумы 2021 года.

— Старый кредит заиграл по-новому — За хищения в банке "Пересвет" арестован глава "Пересвет-Инвеста" — Тверской райсуд Москвы арестовал в понедельник совладельца и гендиректора девелоперской группы компаний (ГК) "Пересвет-Инвест" Олега Пронина. Он является подозреваемым по уголовному делу о мошенническом хищении из банка "Пересвет" 330 млн руб. и выводе их за границу. Пока он главный фигурант расследования, которое вполне может перейти в разряд громких, но по делу также упоминается экс-президент банка Александр Швец, находящийся за рубежом. Оперативники и следователи намерены проверить и другие сделки, заключенные девелоперами и бывшим руководством банка в общей сложности более чем на 54 млрд руб.

— На электронных табло высветился подкуп — Появился новый эпизод в деле о хищениях при создании интеллектуальной системы мониторинга парковочных мест — Как стало известно "Ъ", следствие предъявило новые обвинения разработчику московской программы умных парковок Евгению Ахмадишину. Наряду с мошенничеством выпускнику МФТИ инкриминируется теперь коммерческий подкуп в размере 2 млн руб., якобы полученных им еще пять лет назад. При этом из материалов громкого дела исчезли прежние формулировки Следственного комитета России о запуске "изначально неработающей" системы электронного мониторинга парковочных мест — теперь в комитете уверены, что входящий в Федеральную службу охраны генподрядчик проекта ФГУП СВЭКО, внедряя с разработчиками инновационный продукт, "лишь" более чем в 2,5 раза завысил его стоимость.

— Полицейские приняли сторону защиты — Высокопоставленный офицер вступился за рецидивиста — В Автозаводском районном суде Тольятти (Самарская область) рассматривается уголовное дело Вячеслава Трикоза, который подозревается в вымогательстве крупной суммы у местного бизнесмена. Рядовой, казалось бы, процесс обещает стать самым громким в регионе за последнее время. По оперативным данным, задержанию Трикоза сотрудниками ФСБ в мае этого года пытались воспрепятствовать два бывших сотрудника Центра по борьбе с экстремизмом Александр Перцев и Артем Илларионов, а экс-руководитель центра, ныне заместитель начальника ГУВД региона Алексей Максимов даже направил в суд обращение, в котором указал, что Трикоз якобы помог полицейским предотвратить ряд заказных убийств.

— Рост мусорных тарифов усреднили до незначительного — Минприроды выполнит поручение Владимира Путина — Президент РФ Владимир Путин поручил Минприроды проконтролировать рост тарифов в связи с переходом на новую систему обращения с отходами. Об увеличении с 1 января 2019 года платы за вывоз мусора в крупных регионах в понедельник сообщило природоохранное ведомство. В министерстве утверждают, что в среднем тариф увеличится на 4–5%. Однако в Госдуме прогнозируют многократный рост ежемесячных затрат жителей ряда субъектов РФ. По мнению опрошенных "Ъ" экспертов, в большинстве регионов рост тарифов будет незначительным, но жителям северных регионов страны, а также сельских поселений и дачных поселков следует ожидать существенного увеличения платы за вывоз мусора.

— Университетам изменят правила подачи документов — Рособрнадзор рассказал об усовершенствовании системы госаккредитации — На парламентских слушаниях, организованных комитетом Госдумы по образованию и науке, глава Рособрнадзора Сергей Кравцов представил предложения ведомства, касающиеся изменений системы государственной аккредитации вузов. Помимо объединения процедур аккредитации и лицензирования вузов, о котором ранее сообщали в ведомстве, предлагается также перевести необходимую для аккредитации документацию в электронный вид, обязать руководителей образовательных организаций заверять электронной подписью документы, размещенные на сайте организации, и ужесточить требования к экспертам, привлекаемым к аккредитационным процедурам.

— Организация по безопасности и сотрудничеству с журналистами — Министерская встреча ОБСЕ зафиксирует разногласия между 57 странами — Как стало известно "Ъ", Италия — страна-председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) — подготовила к ежегодной министерской встрече проект документа, посвященного обеспечению безопасности журналистов. Его принятие, как отмечают собеседники "Ъ" в ОБСЕ, стало бы прорывом: с момента обострения отношений между РФ и Западом в 2014 году документы, касающиеся вопросов прав человека, на министерских встречах не принимались. Успех инициативы Италии де-факто спасет заседание от провала: единства по более острым вопросам, вроде украинского, между членами организации, где все решения принимаются консенсусом, по-прежнему нет. Признают ли в венской штаб-квартире ОБСЕ наличие кризиса, выяснял корреспондент "Ъ" Павел Тарасенко.

— НАТО сбивают с пути — Москву обвинили в атаках на системы GPS во время учений альянса — Россия отрицает причастность к атакам на системы GPS на севере Финляндии и в Норвегии, которые якобы имели место в период активной фазы учений НАТО Trident Juncture ("Единый трезубец"). С таким заявлением выступил вчера пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Днем ранее финские власти рассказали: во время учений, проходивших с 25 октября по 7 ноября, были зафиксированы атаки на системы навигации, что осложнило работу военной техники и гражданской авиации. И заверили: после завершения расследования, в рамках которого главным подозреваемым считается РФ, обязательно "последует реакция".

— Регулирование big data пришлось не в кассу — Законопроект о больших данных раскритиковали эксперты при правительстве — Рабочая группа "Связь и IT" Экспертного совета при правительстве РФ выступила против принятия законопроекта о регулировании рынка больших данных. Предложенное в нем регулирование может создать проблемы для сайтов, использующих системы измерения аудитории, включая Google Analytics и "Яндекс.Метрику", указывают эксперты. Проблемы могут возникнуть и у ритейлеров, чья контрольно-кассовая техника в принципе не предусматривает получения согласия на передачу данных.

— От независимых АЗС требуют обязательств — Белый дом готовится регулировать цены на всех заправках — Правительство по инициативе "Роснефти" проверит, какие независимые сети заправок в России можно признать монополистами в своих регионах и обязать заморозить цены. Собеседники "Ъ" видят в таком подходе угрозу независимым АЗС, которые в случае, если не смогут компенсировать убытки, просто закроются. По мнению экспертов, попытка обязать независимые сети заморозить цены вряд ли имеет смысл, поскольку они все равно зависят в ценовой политике от сетей нефтяных компаний и продают только 30% объемов топлива в РФ.

— "РусГидро" сгладит дивиденды — Компания уменьшает влияние "бумажных" убытков на выплаты — По данным "Ъ", "РусГидро" намерено установить планку по выплате дивидендов на уровне 50% от годовой прибыли по МСФО, но показатель должен быть не ниже, чем в среднем за три предыдущих года. Это позволит зафиксировать величину выплат и нивелировать негативный эффект от "бумажных" списаний.

— За кредитом в другой регион — Бизнесу не хватает местных банков — Расчистка банковской системы привела к сокращению числа кредитных организаций и обострению проблемы доступности кредитов в некоторых регионах. Бизнесу приходится работать с крупнейшими банками и нередко отправляться за кредитом в соседний регион, следует из обзора Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ). Опрошенные "Ъ" эксперты также считают, что отсутствие местных банков в некоторых субъектах негативно влияет на кредитование малого и среднего бизнеса, но не затрагивает гигантов.

— Нефть поддержала рубль — Доллар подешевел только в России — В понедельник доллар значительно укрепил позиции по отношению к мировым валютам, достигнув максимума с июня 2017 года. Однако на российском рынке цены на нефть (выше 70 долларов за баррель) оказали существенную поддержку рублю, относительно которого доллар упал примерно на 40 копеек, до 67,7 рубля. Впрочем, геополитический фон вокруг России пока не позволяет говорить об укреплении рубля как о тенденции, считают аналитики.

— "Реформа вызывает глубокое недоумение" — Учетный рынок не оценил идеи объединения лицензий — Представители регистраторов, депозитариев и спецдепозитариев подвергли критике идею ЦБ объединить лицензии на осуществление депозитарной деятельности и деятельности по ведению реестра. По мнению рынка, это не создаст желаемого снижения издержек для клиентов, при этом увеличит риски компаний — начиная от их концентрации на одном участнике и заканчивая полной потерей бизнеса из-за неравных условий конкуренции.

— Зампред дошел до предела — Александр Торбахов покидает Сбербанк из-за отсутствия карьерных перспектив — Как стало известно "Ъ", на этой неделе будет объявлено о том, что зампред правления, куратор розничного бизнеса Сбербанка Александр Торбахов покидает кредитную организацию. После его перехода из "Вымпелкома" в банк работа последнего с физлицами была серьезно перестроена. Однако поста первого зампреда правления господин Торбахов, сторонник "классического подхода" к бизнесу, не получил и счел перспективы своего карьерного роста в Сбербанке исчерпанными. С новым местом работы, по данным "Ъ", топ-менеджер пока не определился.

— Минэнерго спорит о двух процентах — Александр Новак решил вмешаться в тарифы ОАО РЖД — Как выяснил "Ъ", угольщики при поддержке главы Минэнерго Александра Новака пытаются изменить решение о продлении экспортной надбавки 8% к тарифу ОАО РЖД. С подачи министра в протоколе совещания от 8 ноября у Дмитрия Медведева сделана оговорка о том, что наряду с решением о продлении надбавки и повышении платы за порожний пробег на 6% еще возможна альтернативная схема — плоское повышение тарифа ОАО РЖД для всех потребителей на 2%. По мнению экспертов, в купе с ростом НДС до 20% это будет слишком тяжелым бременем для грузоотправителей и не даст ОАО РЖД желаемого эффекта роста перевозок.

— Сбербанк погружается в нефтепереработку — Банк поучаствует в операционном управлении New Stream — Как стало известно "Ъ", старшим вице-президентом нефтеперерабатывающей группы New Stream Дмитрия Мазурова будет назначен Максим Андриасов, ранее занимавший пост вице-президента Evraz, а до этого — "Башнефти". По словам собеседников "Ъ", кандидатура господина Андриасова на только созданную позицию подобрана Сбербанком, крупнейшим кредитором New Stream, хотя топ-менеджер никогда не являлся сотрудником банка. Взамен Сбербанк готов предоставить финансирование группе.

— Отечественные процессоры готовят к сверхзадачам — На базе "Эльбруса" планируют создать новый суперкомпьютер — В России планируют создать первый крупный суперкомпьютер на отечественном процессоре, который может стать одним из наиболее мощных в стране. Стоимость проекта оценивается более чем в 1 млрд руб. Устройство может использоваться в сфере оборонной промышленности, но за время его разработки сами задачи могут измениться, не исключают эксперты.

— Ритейлер заработал на неоткрытом депозите — За ошибочную блокировку счета придется заплатить ИФНС — "Метро Кэш энд Керри" удалось взыскать упущенную выгоду с налоговиков из-за незаконной блокировки счета. По словам экспертов, это случай уникален, ритейлеру помогло содействие банков. Юристы отмечают, что теоретически по тому же принципу взыскать упущенную выгоду смогут с налоговиков и другие компании, правда, лишь в случае ошибочных блокировок.

— "СТС Медиа" проработает персонажей в суде — Холдинг инициировал иски к продавцам контрафакта — "СТС Медиа" начал волну исков к нарушителям прав на персонажей мультфильма "Три кота", которые холдинг недавно продал зарубежным лицензиатам. В 2018–2019 годах компания планирует подать в суд больше сотни заявлений по факту торговли контрафактом. Пока правообладателям удается бороться в первую очередь с мелкими индивидуальными предпринимателями, отмечают эксперты.

— FM Logistic осталась на чужом складе — Французская компания отказалась наращивать российские активы — Французский логистический провайдер FM Logistic отказался покупать у американского фонда Hines почти 70 тысяч квадратных метров в индустриальном парке в Подмосковье. Сделка могла расстроиться из-за стоимости объекта, который оценивается в 2–2,5 млрд руб. Эта сумма для FM Logistic могла оказаться слишком высокой, особенно учитывая кризис в экономике и политические риски.

— Capital Group берет Центральный телеграф — Компания получит бизнес-центр с дисконтом — На новое здание Центрального телеграфа, построенное в 1980-х годах в Никитском переулке в центре Москвы, остался единственный претендент. Торги признаны несостоявшимися, и теперь объект с дисконтом в 10%, то есть за 1,8 миллиарда рублей может приобрести Capital Group Павла Тё. Примерно такую же сумму девелоперу придется потратить на реконструкцию объекта, где сейчас ставки аренды вдвое ниже рыночных.

— Рестораны переваривают футбол — Общественное питание улучшило статистику — Благодаря активным продажам франшиз и оптимизации расходов впервые за несколько лет выручка холдинга "Росинтер Ресторантс" (развивает, в частности, сети "IL Патио", "Шикари", TGI Fridays) начала расти. При этом рост доходов наблюдается на всем рынке общественного питания.

— Цены на топливо не будут расти до февраля — Владельцы независимых АЗС условиями замораживания цен недовольны и готовы к забастовкам — "Цены на топливо в настоящее время стабилизированы, – сказал на совещании у президента Владимира Путина зампред правительства Дмитрий Козак. – И они будут такими сохраняться с учетом инфляции до конца марта [2019 г.]". 7–10 ноября все нефтяные компании подписали соглашения с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) и Минэнерго о сдерживании цен на топливо как на оптовом рынке, так и на заправках, сообщил Козак.

— Власти предстоит извлечь уроки из поражения в Хакасии ради победы в Приморье — Оптимальный сценарий – "засушить" губернаторскую кампанию, считает эксперт — На третьих губернаторских выборах, где потребовался второй тур, вновь победил представитель оппозиции. Новым главой Хакасии стал 30-летний коммунист Валентин Коновалов, оставшийся в бюллетене единственным кандидатом: за него проголосовало 57,6% избирателей, против – 41,6%. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на просьбу журналистов оценить безальтернативность голосования заявил: "Главное, чтобы это были легитимные выборы, чтобы были абсолютно прозрачными, абсолютно честными, поэтому здесь никаких проблем".

— Новый губернатор Хакасии: "Это был не выбор власти, а выбор народа" — Коммунист Коновалов о том, почему за него проголосовали жители региона и как будет работать новое правительство — Выборы главы Хакасии выиграл 30-летний коммунист Валентин Коновалов. После последовательного снятия трех соперников, в том числе действующего губернатора Виктора Зимина, с выборов, Коновалов остался единственным кандидатом на пост главы республики. Ему надо было набрать более 50% голосов "за". В итоге за Коновалова проголосовало более 101 000 человек, он получил 57,6% голосов.

— На выборах в Донбассе победили действующие руководители — Москва согласилась с проведением голосования из-за убийства главы ДНР — Выборы лидеров самопровозглашенных республик Донбасса и депутатов законодательных органов завершились в воскресенье победой действующего руководства. В ДНР, по данным председателя центризбиркома республики Ольги Поздняковой, победил набравший 60,85% голосов врио главы ДНР Денис Пушилин, а 72,5% на выборах в Народный совет (парламент) получило провластное движение "Донецкая республика" (выборы проводились по пропорциональной системе). В ЛНР, по сообщению ЦИК республики, врио ее главы Леонид Пасечник набрал 68,9% голосов, а выдвинувшее его движение "Мир Луганщине" – 74,12%. Явка составила, по сообщению ЦИК республик, около 80% (1,6 млн человек) в ДНР и 77% в ЛНР (точное число пришедших на участки избирателей не называлось).

— Правительство расшатывает финансовую систему регионов — Оно постоянно меняет налоги и ограничивает самостоятельность регионов, предупредило S&P — Система региональных финансов неустойчива и несбалансированна, предупредили эксперты S&P. С одной стороны, правительство поддерживает регионы финансово, с другой – каждый год меняет налоговую систему, а на налоги приходится почти 70% их доходов. За последние 10 лет правительство снизило ставку налога на прибыль, ввело новые вычеты по НДФЛ, постоянно меняло ставки и правила зачисления доходов от акцизов, вводило и отменяло региональные налоги, перечисляют аналитики S&P в обзоре. Так, с 2017 года регионы лишились 1 п. п. из налога на прибыль, с 2018 года получили право ввести налог на движимое имущество, но в этом же году лишились его. Региональные власти сами могут влиять лишь на 10% своих доходов, в основном неналоговых – от продажи имущества и сборов, пишет S&P.

— Бывший министр финансов Люксембурга: Закон всегда должен следовать за технологиями — Люк Фриден объясняет, как герцогство стало мировым финансовым центром и как легализовать криптовалюты и блокчейн — Люк Фриден работал в правительстве 16 лет, причем министерство финансов возглавлял в непростые для еврозоны посткризисные годы. Но сейчас он с большим интересом рассказывает не о преодолении последствий кризиса 2008 года, а об успехах в регулировании новых финансовых технологий. За годы работы Фридена в правительстве Люксембург сумел привлечь, например, такие компании, как PayPal и Amazon (они открыли там свои европейские штаб-квартиры), а впоследствии благодаря заложенным им принципам регулирования – даже криптовалютные биржи. Зарегистрированная в Люксембурге в 2016 г. Bitstamp, одна из старейших криптовалютных бирж мира, стала первой такой биржей, получившей лицензию в Европе. Также в герцогстве теперь работает японская bitFlyer.

— У "Аэрофлота" появится конкурент на основных европейских направлениях — "Уральские авиалинии" получили разрешение на рейсы в крупные города Европы — "Уральские авиалинии" получили сразу несколько новых допусков на рейсы из подмосковного аэропорта "Жуковский", сообщила Росавиация. Теперь у авиакомпании есть возможность ежедневно совершать полеты в Лондон, Амстердам, Мадрид, Стокгольм, Прагу, Карловы Вары и Стамбул, дважды в неделю – в Милан и Катанию, трижды – в Париж и до 10 рейсов – в Чимкент. Пока регулярные прямые рейсы на большей части этих направлений выполняют только авиакомпании группы "Аэрофлот".

— Знаменитый киноцентр "Соловей" на Красной Пресне перестроят в жилой комплекс — На его месте могут построить 83 000 квадратных метров недвижимости — АО "Киноцентр" в октябре получило разрешение на строительство гостиницы с культурно-досуговым комплексом на Дружинниковской улице, вл. 15, сказано на сайте информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Москвы. По этому адресу расположен киноцентр "Соловей" на Красной Пресне. Он был построен в 1989 году для Всесоюзного творческого производственного объединения "Киноцентр" на средства Союза кинематографистов СССР. Это один из крупнейших кинотеатров в Восточной Европе – там 24 зала.

— "Цифровая экономика" опаздывает с финансированием IT-безопасности — Без него исполнители рискуют не реализовать планы вовремя — Исполнители проектов направления "Информационная безопасность" национальной программы "Цифровая экономика" до сих пор не получили денег и из-за этого не выполнили часть проектов в срок, сказано в мониторинге за III квартал 2018 года (копия есть у "Ведомостей", верность документа подтвердил участник рабочей группы). Бюджетное финансирование до сих пор не доводилось до исполнителей проектов, подтвердил другой участник рабочей группы. О результатах говорить пока рано, предупредил он: какие-то сроки сдвинулись из-за особенностей организации процессов, часть мероприятий отменена, часть – укрупнена, да и сама программа будет переформатирована.

— Mail.ru Group потребовала убрать свои проекты из нового сервиса "Яндекса" — По ее мнению, измерение аудитории сайтов одним из крупнейших игроков российского рекламного рынка абсурдно — Сервис "Яндекс.Радар" в понедельник объявил о том, что начал публиковать рейтинг самых популярных сайтов. Он измеряет аудиторию сайтов, используя обезличенные данные своих сервисов: "Яндекс.Браузера", "Элементов Яндекса", "Метрики" и так далее. Алгоритм определяет диапазон интернет-проектов, т. е. аудиторию сайта на десктопе и на мобильных приложениях. Помимо средних показателей посещаемости будут указываться максимальная и минимальная посещаемость, а также доля аудитории в приложениях и среднее время, проведенное пользователем на сайте. В рейтинге можно посмотреть самые популярные сайты по разделам: например, здоровье, автомобили, СМИ и так далее.

— Производство Ford EcoSport и Fiesta в России остановлено — Автозавод Ford Sollers в Набережных Челнах выполнил годовой план — Автозавод совместного предприятия Ford Sollers в Набережных Челнах (выпускает субкомпактные кроссоверы Ford EcoSport, а также хетчбэки и седаны Ford Fiesta) приостановил выпуск автомобилей, сообщил "Интерфакс" и подтвердил представитель компании. Причина – выполнение годового плана: "Все автомобили, которые были заказаны, произведены и отгружены". Возобновится выпуск в Набережных Челнах в январе, уточнил представитель компании. Сотрудники автозавода продолжают работать – обслуживают оборудование и участвуют в выпуске машин на другом автозаводе Ford Sollers – в Елабуге, где собираются Ford Explorer, Kuga и легкие коммерческие Transit. Третий автозавод Ford Sollers, в Ленинградской области, где собирают седаны Ford Mondeo и седаны, хетчбэки и универсалы Focus, тоже продолжает работу, уточнил представитель совместного предприятия.

— Доходности длинных ОФЗ превысили 9% годовых — Последний раз такое происходило в сентябре — Доходности к погашению длинных облигаций федерального займа (ОФЗ) в понедельник превысили 9% годовых. К закрытию торгов понедельника доходность 15-летних бумаг достигла 9,03%, 13-летних – 9,05%, 11-летних – 9,02%. Цены на ОФЗ снижались всю прошлую неделю: в пятницу доходности длинных ОФЗ вплотную подошли к отметке 9%, но так ее и не превысили.

— Люди высокого полета — Имена великих соотечественников присвоят 45 российским аэропортам — 12 ноября ВЦИОМ представил результаты исследования о великих людях России, чьи имена хотят присвоить аэропортам в регионах их жители.

— Снимает, но не снимается — Водителей, игнорирующих знак "Стоп", начали штрафовать, но им это не нравится — Камеры фотовидеофиксации нарушений, которые выписывают штраф за проезд без остановки под знаком "Стоп" в столице, вызвали массу гневных эмоций у водителей. Однако, во всем ли виноваты камеры?

— Семейный передел — Верховный суд разъяснил, за что наследник может быть признан недостойным — Судебные споры о наследстве считаются одними из самых долгих и сложных, причем как в моральном, так и в материальном плане. За оставленное после смерти человека добро часто разворачиваются настоящие баталии по всем правилам военного искусства. Отличительная черта подобных боев — они в основном затрагивают родственников наследодателя. Именно такое дело изучала Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ.

— Какие аэропорты мира носят имена известных людей — В мире существуют несколько десятков аэропортов, носящих имена известных политических, общественных или культурных деятелей — На слуху, конечно же, парижский имени Шарля де Голля, нью-йоркский имени Джона Кеннеди, стамбульский имени Ататюрка и израильский имени Бен-Гуриона. Предпочтение часто отдается политикам. В Индии есть аэропорты имени Индиры Ганди (Дели) и Сардара Валлабхаи Пателя (штат Гуджарат), в Гаване — имени Хосе Марти, в Тегеране — Имама Хомейни.

— Потеснят за долги — Готовится законопроект, разрешающий делить единственное жилье должников — Министерство юстиции РФ разрабатывает законопроект, разрешающий накладывать взыскание на единственное жилье должников.

— По ставке смирно — Банк России придумал, как снизить долговую нагрузку заемщиков микрофинансовых организаций — Банк России планирует расширить проект по маркировке сайтов добросовестных микрофинансовых организаций (МФО) за счет сотрудничества с Google и, возможно, с другими поисковыми системами. Помимо этого регулятор внесет изменения в правила игры для микрокредиторов, чтобы защитить заемщиков. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал директор Департамента микрофинансового рынка Банка России Илья Кочетков.

— Оставить в своей цене — Владимир Путин обсудил с министрами ситуацию с топливом, лекарствами и налогами — Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву провести анализ по отраслям и регионам в связи с ростом фискальной и квазифискальной нагрузки на граждан России. Об этом глава государства заявил 12 ноября на совещании с членами правительства.

— Блок питания — В России создают информационную систему по контролю за качеством продуктов — Правительство приняло два важных решения, касающихся качества продуктов питания. Во-первых, поставлена точка в многолетнем споре Россельхознадзора и Роспотребнадзора о полномочиях по контролю за продовольственным рынком. Все остается, как прежде: Россельхознадзор отвечает за безопасность сырья, Роспотребнадзор — за готовые продукты на торговых прилавках.

— Таблица алиментов — Право на выплаты от родственников сохранится у мужчин старше 60 и женщин старше 55 лет — 13 ноября Госдума планирует рассмотреть в первом чтении законопроект о сохранении для женщин, достигших 55 лет, и мужчин, достигших 60 лет, права на получение алиментов.

— Засудим сообща — Потребители смогут подавать коллективные иски — Потребители смогут объединяться, чтобы призвать к судебному ответу крупные компании. Допустим, некая автомобильная компания выпустила в продажу крупную партию бракованных машин с общим недостатком. Расстроенным покупателям не придется судиться с ней поодиночке, можно прийти в суд вместе.

— Главный по протоколу — Сергей Соболев занял должность Марины Ентальцевой — Премьер-министр Дмитрий Медведев поменял руководителя своего протокола — должность Марины Ентальцевой занял Сергей Соболев.

— Водитель заплатит наскоро — Готовится законопроект, который разрешит приставам списывать долги по штрафам ГАИ в упрощенном порядке — Закон, разрешающий судебным приставам в ускоренном режиме взыскивать долги по мелким административным штрафам, может быть принят до конца текущего года.

— Пауза затянется — На телеканалах станет больше рекламы — Российский рекламный рынок по итогам девяти месяцев 2018 года вырос на 13 процентов и достиг 326 миллиардов рублей.

— Автомобиль с историей — С помощью электронных паспортов будут бороться с кустарными автобусами — Внедрение электронных паспортов транспортных средств, которое ожидается в 2019 году, даст возможность выявлять грузовики, нелегально переделанные в автобусы.

— Журналист по имени робот — "Жэньминь жибао" исследует, какой интеллектуальный продукт могут совместно создать человек и машина — Искусственный интеллект и умные медиа — в мировой медиаиндустрии эта тема сейчас волнует всех, поэтому люди полны ожиданий.

— Елисейские поля — В Париже торжественно отметили окончание I Мировой войны. Да, именно этот Город был геополитическим центром Войны. Она началась в августе — сентябре 1914 года броском немцев на Париж, который был с огромным трудом отбит ("чудо на Марне"), она закончилась в июле — августе 1918 года вторым рывком Германии опять на Марну, а в ответ пошло контрнаступление Антанты, которое завершилось полным разгромом "II Рейха". Вот она — Спираль…

— Летел к адвокату — Мосгорсуд оставил под арестом экс-прокурора Горбунова — Бывшего первого заместителя прокурора Башкирии обвиняют в получении взятки. Против его содержания под стражей выступили не только он сам и его адвокат, но и представитель Генпрокуратуры в суде.

— Проверено на практике — Вручена премия Экономист года — Главную награду для российского экономического сообщества — Общероссийскую высшую экономическую премию "Экономист года" — вручили в Колонном зале Дома союзов. Премия учреждена Вольным экономическим обществом России и стоит в одном ряду с такими наградами, как "Учитель года", "Юрист года".

— Курс молодого архитектора — Студенты займутся восстановлением рабочих поселков в Москве — В Москве в конце ноября впервые пройдет молодежный форум "Наследие", призванный привлечь студентов к проблемам реставрации объектов культурного наследия. Учащиеся ведущих московских вузов самостоятельно разработают и представят проекты восстановления памятников архитектуры.

— Газировка станет горькой — Готовятся меры по введению акциза на сладкие напитки — Российские эксперты в области здравоохранения предлагают поддержать рекомендации Всемирной организации здравоохранения по сокращению на треть смертности от неинфекционных заболеваний. В числе главных мер — снижение риска развития сердечно-сосудистых патологий, которые возникают главным образом из-за вредных привычек, нездорового питания и малоподвижного образа жизни.

— Пойдем в отход — В Госдуме исключили приостановку мусорной реформы — Ни один регион пока полностью не перешел на раздельный сбор мусора. Масштабные подвижки могут появиться не раньше 2019 года, когда регионы обновят территориальные схемы размещения отходов и пропишут в них раздельный сбор, заявил глава Комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов. Он напомнил, что новые схемы власти должны провести через общественное обсуждение. Таким образом, граждане смогут влиять на расположение полигонов, сортировочных станций и мусороперерабатывающих заводов.

— Не знает и не участвовал — Закончен допрос Кирилла Серебренникова — 13 ноября продолжится заседание по делу "Седьмой студии". Ожидается, что начнет давать показания бывший генеральный продюсер "Седьмой студии" Алексей Малобродский. Это означает, что продолжавшийся три заседания допрос Кирилла Серебренникова завершен. Что главного он рассказал суду?

— В Архангельске появилась "территория трезвости" — В Архангельске открылся Александровский сквер, объявленный "территорией трезвости". Сто лет назад в городе уже была безалкогольная зона отдыха — Александровский городской летний сад, где гуляющая публика "разогревалась" исключительно чаем и лимонадом.

— В Германии предложили ввести налог на красное мясо и газировку — В Германии обсуждается возможность повышения налога на красное мясо, мясную продукцию и газированные напитки. Пока что эти предложения не находят отклика в правительстве, но врачи и активисты здорового образа жизни не оставляют усилий.

— Сладкий паек — Подельница тюремщика получила реальный срок — В Мещанском районном суде Москвы закончился первый процесс по делу о крупной растрате бюджетных денег в Федеральной службе исполнения наказаний, где главным фигурантом является экс-замглавы тюремного ведомства Олег Коршунов.

— История в камне — Подо Ржевом появится мемориал советскому солдату — Камень, а точнее — мини-памятник в виде куска бетона со звездой из кортеновской стали, установлен на поле близ поворота с федеральной трассы М-9 "Балтия" на деревню Хорошево. Крупные цифры "1942 — 1943" на звезде ориентируют безошибочно: именно здесь в 2020 году, к 75-летию Победы, должен появиться давно востребованный исторической памятью монумент, посвященный сотням тысяч бойцов, погибших и раненных в кровопролитных боях подо Ржевом — одних из самых страшных не только в отечественной, но и мировой истории.

— Эпидемии предупредят, отраву смоют — Химоружие уничтожено, а войска химзащиты укрепляются — Россия полностью выполнила свои международные обязательства по полному уничтожению химического оружия. Но войска радиационной, химической и биологической защиты страна не только сохранила, но и усиливает.

— Пост принял — Официально представлен новый командующий Западным военным округом — В Западном военном округе — новый командующий. По указу президента РФ на этот пост назначен Герой России генерал-полковник Александр Журавлев, ранее руководивший войсками и силами на Востоке страны.

— С кем "воюют" натовцы — Наши офицеры-инспекторы посмотрят учения военных Польши и ФРГ — Группа российских офицеров отправилась в Норвегию, где в рамках Венского документа от 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности проведут в течение этой недели заранее согласованную с коллегами инспекцию некоторых военных гарнизонов.

— Дар речи — Академику Виктору Марковичу Шкловскому исполнилось 90 — Мне посчастливилось быть знакомым с Виктором Марковичем. Время от времени мы говорим с ним по телефону. Подолгу.

— Процент поддержки — Валентин Коновалов победил в ходе голосования на пост главы Хакасии — Представитель КПРФ Валентин Коновалов набрал почти 58 процентов голосов на выборах главы Хакасии. Выборы проходили на безальтернативной основе: Коновалов был единственным кандидатом в списке.

— Не выдержал конвейер — В отдаленном кузбасском поселке в мороз снова остановилась "умная" котельная — Поселок Белогорск на севере Кузбасса в минувшее воскресенье вновь оказался на грани коммунального коллапса. В тридцатиградусный мороз остановилась местная котельная, которую запустили в эксплуатацию год назад.

— Не тяни резину — Госавтоинспекция разъяснила, что за шины не по сезону штрафовать не будут — Госавтоинспекция выступила с разъяснениями о том, чем грозит водителю использование летних покрышек зимой, а также зимних летом.

— Ближе к звездам — Россиянин стал абсолютным чемпионом мира по астрономии — В Пекине завершилась Международная олимпиада школьников по астрономии и астрофизике (IOAA). Наши ребята показали на ней блестящий результат: пять медалей на российскую сборную, четыре "золота" и одно "серебро". А Станислав Цапаев (Москва) стал абсолютным чемпионом, показав самый высокий результат.

— В круге не первом — Премьер Израиля досрочно покинул Париж в связи с обострением обстановки в Газе — Депутат Кнессета Ксения Светлова устало смотрит на ждущих от нее сенсаций российских журналистов. "Сточные воды из сектора Газа попадают без очистки в Средиземное море, ухудшают экологию", — объясняет "родную" для себя природоохранную тематику. Мы сидим в стареньком, давно требующем ремонта зале для пресс-конференций израильского парламента и слушаем напористую речь бывшей соотечественницы. "ХАМАС — враг и Абу Мазен (руководитель ФАТХ — ред.) — враг", — уверенно объясняет азы внутренней политики народная избранница, принадлежащая к парламентской оппозиции.

— Разрыв в доли процента — Демократы и республиканцы судятся во Флориде из-за пересчета голосов — Власти американского штата Флорида начали автоматизированный пересчет бюллетеней, поданных избирателями на выборах губернатора этого региона и представителя в сенат США. Голосование состоялось в рамках промежуточных выборов в стране шестого ноября.

— Ангелу зовут к ответу — Канцлер ФРГ представит в Страсбурге свое видение будущего ЕС — В Страсбурге открылась пленарная сессия Европарламента, на которой во вторник ждут гостью из Берлина. Канцлер Германии Ангела Меркель выступит с докладом о будущем Европы и примет участие в политических дебатах, которые обещают быть весьма острыми.

— Исторический рубеж — В ДНР и ЛНР подвели итоги выборов — В ДНР и ЛНР объявлены официальные результаты выборов глав республик и депутатов парламентов. Первой официальные данные выборов обнародовала ЦИК ЛНР. После обработки 100 процентов бюллетеней лидером в борьбе за пост главы республики оказался Леонид Пасечник.

— Город меняет "вывеску" — В Индии хотят переименовать легендарную Агру — Политики правящей в Индии "Бхаратия джаната парти" (БДП) заявили, что надо переименовать город Агра, в котором находятся Тадж-Махал, беломраморный дворец Шах-Джахана, Жемчужная мечеть, Красный форт и другие всемирно известные достопримечательности. Новым названием может стать "Аграван" или "Агравал" — под таким именем этот регион упоминается в эпосе "Махабхарата", уверяют сторонники смены этнонимов.

— Район считался безопасным — При сходе оползня в Бразилии погибли 14 человек — Сход оползня в бразильском местечке Нитерой неподалеку от Рио-де-Жанейро привел к гибели 14 человек. Огромный камень, основание которого было подточено продолжавшимися несколько дней ливнями, снес с лица земли с десяток жилых домов. К поиску пропавших без вести были привлечены пожарные, военные и полицейские. Посильную помощь им оказали местные жители, живущие в соседних домах. Из-под завалов удалось извлечь 11 выживших, двое из них госпитализированы в тяжелом состоянии.

— Номер с сюрпризом — При покупке телефонного номера можно приобрести и проблемы прежнего абонента — Сегодня купить "чистый" номер телефона, не имеющий никакой истории, уже практически невозможно. Есть большая вероятность, что он уже был чьим-то, и покупатель рискует получить в нагрузку к новой сим-карте проблемы бывшего владельца.

— Болгары протестуют против высоких цен на автомобильное топливо — Тысячи болгар вышли на улицы десятков городов в знак протеста против высоких цен на автомобильное топливо, предстоящее увеличение страховых ставок и размера транспортного налога на старые автомобили. В результате были заблокированы многие дороги, в числе которых шоссе Е-79 — одна из главных транспортных артерий Болгарии, ведущая в Грецию. Протестующие пропускали только машины "скорой помощи", автомобили с маленькими детьми и беременными женщинами. Образовались многокилометровые пробки.

— Пролеты тянут к арке — В Керченском проливе построены все опоры железнодорожного моста — В акватории Керченского пролива завершены сразу два важных промежуточных этапа строительства железнодорожного моста, которые приближают его сдачу в эксплуатацию. Арка сооружения, установленная еще в августе 2017 года, состыкована с первым пролетом с керченской стороны. Одновременно возведена последняя опора моста под номером 254.

— Урок с увольнением — На Сахалине учительница, сделавшая замечание ученице из-за порванной кофты, осталась без работы — Учительница русского языка и литературы, унизившая ученицу при всем классе, написала заявление об увольнении по собственному желанию. Педагог средней школы N 1 из сахалинского города Холмска стал известна на всю страну после разлетевшихся по сети видеокадров.

— И суд им не указ — Чиновники не дают ветерану войны заново отстроиться после пожара — В странной ситуации оказалась ветеран войны Мария Боришполец из Ростова-на-Дону. Пожар оставил ее на пепелище. Дочь Галина решила сохранить родовое гнездо и отстроить дом заново. Причем ни копейки от государства она не просит. Но чиновники стали ставить палки в колеса, почему-то увидев в несчастной погорелице будущую владелицу якобы доходного дома. Как так, хозяйка дома хочет не просто отремонтировать жилище, но и заодно улучшить его, немного увеличить — в границах прежнего строения, надстроив второй этаж…

— Назначили не того директора — 13 педагогов ушли из сельской школы — Сегодня в Климовской средней школе уже все спокойно: учителя у доски, дети за партами, уроки по расписанию. Но еще недавно здесь кипели почти шекспировские страсти. В разгар первой четверти практически весь педколлектив — 13 человек — написал заявления на увольнение. Учителя сделали это в знак протеста против назначения директором школы преподавателя физкультуры. Они утверждали, что их коллега злоупотребляет спиртным прямо на рабочем месте. И действительно: новый директор запил на второй же день своего руководства. В школе объявили досрочные каникулы. Только после вмешательства областного министерства образования учебный процесс вошел в обычную колею.

— Реагент национальной безопасности — Программу развития химического экспорта разработают к концу года — Концепцию программы ускоренного развития экспорта в химической промышленности разработают к концу этого года, сообщили "РГ" в минпромторге. Она будет работать на то, чтобы увеличить долю высокотехнологичного экспорта продукции химпрома.

— В ожидании праздника — Россияне массово раскупают новогодние туры — Ранние продажи новогодних туров выросли на треть в этом году по сравнению с прошлым, сообщили "Российской газете" в сети турагентств "Слетать.ру". Лидируют российские направления.

— Дикие кошки — В цирке леопард напал на девочку — В московском цирке на Цветном бульваре произошел инцидент с участием дикого животного. Об этом 12 ноября сообщили в Главном следственном управлении СК России по Москве.

— Расплата — Верховный суд РФ признал законным взыскание с экс-сенатора — Верховный суд РФ отказал основателю Межпромбанка, экс-сенатору Сергею Пугачеву и другим топ-менеджерам банка в пересмотре решений судов нижестоящих инстанций о взыскании с них 75,6 миллиарда рублей.

— Простые истины — Участники завершившегося в Дагестане фестиваля "Кунаки" искали ответы на очень важные вопросы — Завершился Северо-Кавказский открытый фестиваль документального кино и авторских программ "Кунаки", который на этот раз проходил в Дагестане.

— Класс BigData — Как большие данные и "цифра" изменят российские школы — Когда 100 мегабит в секунду "пропишутся" в российских школах? Чему научат в технопарках "Кванториум" и центрах для талантливых детей? Сколько "стоит" нацпроект "Образование"? О том, как меняется российское образование, "РГ" беседует с заместителем министра просвещения Мариной Раковой.

— Выходи решать! — Контрольная для всех, кто любит физику — В субботу, 17 ноября, все, кто любит физику, математику и информатику, смогут проверить свои знания на Всероссийской физико-математической контрольной "Выходи решать!".

— Что сказал Джон Локк — Стартовала олимпиада МГИМО и "Российской газеты" — Стартовал новый сезон олимпиады для школьников, которую уже восемь лет подряд вместе проводят "Российская газета" и МГИМО. Льготы она дает очень серьезные: победители и призеры получают привилегию — 100 баллов на профильном ЕГЭ — при поступлении не только в МГИМО, но и другие ведущие вузы.

— Выставить уровень — Университеты будут оценивать по-новому — На президиуме Совета ректоров России 14 ноября будут обсуждать новые принципы государственной аккредитации и лицензирования вузов. А вчера этой горячей теме были посвящены парламентские слушания в Госдуме.

— Последний процесс — 70 лет назад завершил работу Международный военный трибунал в Токио — Токийский процесс над японскими милитаристами проходил сразу после Нюрнбергского суда народов над главными нацистскими преступниками и завершил работу 12 ноября 1948 года. Фактически он поставил окончательную точку во Второй мировой войне, унесшей жизни более 50 миллионов человек. Оба эти процесса стали важнейшими этапами на пути осмысления трагических событий ХХ века. Их решения легли в основу послевоенного миропорядка.

— Минобороны засекретит личные данные военнослужащих — Доступ к персональным данным военных будет ужесточен. Минобороны подготовило соответствующее положение о приравнивании этой информации к гостайне, которое начнет действовать с 2019 года. Об этом "Известиям" рассказали в военном ведомстве.

— Бензовоз и ныне там: будут ли расти цены на топливо — К соглашениям о стабилизации рынка планируется привлечь независимые АЗС — Мировой рост цен на нефть не означает, что компании должны получать сверхприбыли на внутреннем рынке. Об этом Владимир Путин заявил на совещании с членами правительства. По словам президента, эта сфера должна быть рыночной, но ее нельзя оставлять без регулирования. Соглашение о сдерживании цен на топливо достигнуто со всеми участниками рынка, сообщил вице-премьер Дмитрий Козак. С независимыми АЗС в регионах тоже могут подписать соглашения, если будут выявлены признаки монополии. Из-за угрозы убытков заправки не пойдут на уступки без встречных обязательств со стороны нефтяных компаний, заявили "Известиям" в Независимом топливном союзе. Несмотря на заморозку цен на бензин до марта, в дальнейшем можно ожидать скачок из-за роста акцизов в 2019 году, считают в Совете Федерации.

— Развивающиеся раны: что ждет новых лидеров Донбасса — Руководству ДНР и ЛНР предстоит разбираться с трудностями в экономике на фоне конфликта — Официальному Киеву необходимо выстраивать диалог с новым руководством Донбасса для урегулирования конфликта в регионе. Об этом "Известиям" заявили в Верховной раде. Результаты выборов руководства самопровозглашенных республик на востоке Украины не стали неожиданностью. В ДНР первое место с результатом 60,85% занял врио главы непризнанного государства Денис Пушилин. В ЛНР победа также осталась за прежним руководителем — Леонидом Пасечником: ему отдали свои голоса 68,3% избирателей.

— Невидимая прибавка: компании планируют повысить зарплаты на 6% — Дополнительные доходы могут не покрыть увеличение цен — Большинство российских компаний планируют повысить зарплаты сотрудникам в ближайшие месяцы на 6%, показало исследование Ernst&Young (есть у "Известий"). В прошлом году вознаграждения увеличились на 6,2%. С одной стороны, это ощутимая прибавка, с другой — весь дополнительный доход вполне может съесть растущая инфляция. По оценкам Центробанка, пик роста цен придется на первое полугодие 2019-го: не исключается, что показатель достигнет 5,5–6%. Особенно важна инфляция на продовольствие, которую подстегивает множество факторов, включая увеличение цен на бензин.

— Не дадут запить: онлайн-продажи алкоголя откладываются — Законопроект Минфина вряд ли будет принят к 2019 году — Продажи алкоголя в интернете не удастся начать с января 2019 года. Законопроект Минфина об их легализации раскритиковало Государственно-правовое управление (ГПУ) президента. Об этом сказано в отзыве ГПУ, с которым ознакомились "Известия". Эксперты управления сочли, что нововведение расширит рынок сбыта алкоголя: этот подход идет вразрез с госполитикой России по снижению масштабов чрезмерного употребления спиртного. Также не устранены разногласия с другими ведомствами. За оставшиеся 1,5 месяца Минфин не успеет доработать законопроект и внести его на рассмотрение в Госдуму. Вероятно, документ погрязнет в долгих согласованиях, заявил "Известиям" источник в правительстве.

— Тревожная весть: банки и МФО уведомят заемщиков о коллекторах по SMS — Сейчас это делается по почте заказным письмом — Банки и микрофинансовые организации (МФО) должны будут по SMS и электронной почте оповещать клиентов о привлечении к взысканию их задолженности коллекторов. К разработке соответствующего законопроекта приступил комитет Госдумы по финансовому рынку. Об этом "Известиям" рассказал его председатель Анатолий Аксаков. Участники рынка поддержали нововведение. По словам экспертов, новый способ уведомления будет более эффективным, чем нынешний — заказным письмом. Впрочем, некоторые заемщики могут сменить номер телефона или указать неверный e-mail при подаче заявки на кредит, и в этом случае у кредиторов также возникнут сложности с информированием клиентов.

— Кладут на снег и дождь: менять асфальт разрешили в плохую погоду — Росавтодор разработал рекомендации, как правильно производить дорожные работы — В минусовую температуру и при незначительных осадках асфальтоукладчикам разрешено обновлять дорожное покрытие при условии соблюдения технологий. Такие рекомендации компаниям и чиновникам дал Росавтодор. Пока что нередко случается, что рабочие кладут асфальт прямо на снег — это явно не способствует долговечности покрытия. Новые рекомендации сами по себе вряд ли исправят ситуацию, проблема в недостаточном контроле за соблюдением правил, говорят дорожные эксперты.

— Беспилотный налет: войска научатся отражать массовые атаки дронов — Сухопутные войска и ВМФ будут отрабатывать противодействие БПЛА — Вооруженные силы разрабатывают тактику отражения групповых налетов беспилотников на военные базы. Российская армия стала первой в мире, которой пришлось столкнуться с этой угрозой в боевых условиях. Опыт, полученный во время обороны базы Хмеймим, лег в основу программы подготовки. Действия в условиях массированного удара БПЛА со следующего года будут отрабатываться на всех крупных учениях. Апробацию новая методика прошла во время маневров Черноморского флота.

— Полярное хладнокровие: для Арктики создают незамерзающие физрастворы — Северный флот получит кровезаменители, которые можно переливать в полевых условиях при экстремальных температурах — Арктические войска получат "незамерзающую кровь". Минобороны отправит в медслужбы Северного флота специальные физиологические растворы и кровезаменители. Их можно использовать в полевых условиях даже на территориях с арктическим климатом. Биоматериалы, выдерживающие сильные морозы, — обязательное условие оказания медпомощи при ведении боевых действий в полярных широтах.

— Корабли против "тачанок": корветы возьмут "шахид-мобили" на прицел — Экипажи российских МРК учатся прикрывать десант и спецназовцев огнем артиллерии — Минобороны включило в программу боевой подготовки для малых ракетных кораблей новое упражнение. Оно разработано по опыту боевых действий в Сирии. Это стрельба из артиллерийской установки по объектам на берегу, в первую очередь по так называемым тачанкам (джипам с крупнокалиберными пулеметами). При этом корабль должен вести огонь на большой скорости (15–18 узлов), выполняя маневры уклонения.

— Пакет риска: почему ЦБ не включил эффект от санкций в свой прогноз — Банк России отказался пугать рынок оценками влияния ограничительных мер на экономику — Центробанк отказался подробно оценивать ужесточение санкций в "Основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики" на 2019-2021 годы из-за риска ухудшить "ожидания и настроения как в России, так и за рубежом". Это следует из комментария регулятора на предложение рабочей группы при Госдуме включить сценарии с ограничениями в прогноз (список замечаний рабочей группы с комментариями ЦБ есть у "Известий"). Излишние детали, заключающие в себе резко негативный подтекст, не должны подробно освещаться в официальных прогнозах, согласились с позицией ЦБ эксперты. Однако они отметили, что, замалчивая риски санкций, регулятор формирует у рынка неуверенность в эффективности своих решений в стрессовых ситуациях.

— И в дружбу, и в службу: "армия Европы" — не угроза НАТО — Созданный под эгидой Парижа оборонительный блок 10 стран обещает стать подмогой другим военным объединениям и в скором времени пополнится новыми участниками — В состав "общеевропейской армии" в скором будущем могут войти Италия, Норвегия и Швеция. Об этом "Известиям" рассказали три осведомленных источника в Риме и Париже. Европейская интервенционная инициатива — своеобразный военный клуб в составе 10 европейских стран, на прошлой неделе учрежденный в Париже. Когда этот союз формировался, многие считали его попыткой создать некий противовес НАТО. Однако были и те, кто сомневался в его целесообразности, поскольку в ЕС уже есть свои оборонительные структуры. На прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон реанимировал идею создания "общеевропейской армии", которая действовала бы "более суверенным образом", не завися от США. Как пояснили "Известиям" в МИД республики, этот образ французский лидер использовал для описания "общих интервенционных сил". В ведомстве также сообщили, что следующая встреча участников формата пройдет в 2019 году в Гааге.

— Окно в Евросоюз: В Брюсселе появится представительство Крыма — Миссия начнет работу в первой половине следующего года — В Европе в начале следующего года появится представительство Крыма, которое будет продвигать интересы полуострова. Рабочая группа по открытию организации в Брюсселе уже создана, в дальнейшем представительство будет внесено в официальный реестр лоббистских групп в структурах ЕС, сообщил "Известиям" сопредседатель V Ялтинского международного экономического форума Андрей Назаров. Бельгийский депутат Филип Девинтер, вошедший в рабочую группу, пояснил, что инициатива нацелена на преодоление санкционного режима.

— Не на бумажках, а в реальности — Президент потребовал разобраться с ростом налоговой нагрузки на граждан — Правительству необходимо проанализировать уровень налоговой нагрузки на население в российских регионах. Такое поручение президент Владимир Путин дал премьер-министру Дмитрию Медведеву в ходе совещания с членами правительства. Глава государства также обратил внимание кабмина на необходимость совершенствования системы государственных закупок лекарств.

— Заморозку поддержала заграница — Нефтяные компании обязались заморозить цены на бензин и дизтопливо в России. Но на внутреннем рынке они стали зарабатывать даже больше, чем за рубежом, где цены упали, — на 2,5–3,5 рубля в пересчете на литр.

— Парижская киберкоммуна — Представленный во Франции план регулирования мирового киберпространства поддержала 51 страна, России, США и Китая среди них не оказалось. Документ получился декларативным, его практическую пользу эксперты ставят под сомнение.

— "Яблоко" увидело картель в семье Глацких — Семья молодой свердловской чиновницы Ольги Глацких, заявившей, что государство ничего не должно детям, владеет ООО "Ремонтстройгаз" — исполнителем заключенных с местными властями госконтрактов на сумму 1,9 миллиарда рублей.

— "Вешать портреты — это излишнее рвение" — Новый глава Хакасии Валентин Коновалов в интервью РБК перечислил ошибки предшественника, которые привели к возникновению протестных настроений, и посоветовал высокопоставленным охотникам самостоятельно организовывать досуг.

— Фискальная нагрузка возложена на правительство — Фискальная и квазифискальная нагрузка на население в регионах растет, обратил внимание президент России Владимир Путин на совещании с правительством. Он поручил Дмитрию Медведеву проверить, "что в реальной жизни там происходит".

— CR 929 получит двигатель после полета — Россия и Китай обсуждают создание СП по производству двигателей для широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета. В рамках этого проекта в последующие годы планируется произвести до 600 силовых установок, выяснил РБК.

— Катание на кофейной гуще — Редактор корпоративного блога заключила пари со своим начальником: на 1 миллион рублей открыла в Москве кофейню, пообещав за полгода вывести ее на прибыль. Мечта о собственном деле потерпела крушение.

— "Компьютерные игры — адекватная замена шопингу" — Почему российским геймерам не стоит рассчитывать на недорогие игровые ПК и ноутбуки, РБК+ рассказал директор по продажам и маркетингу российского офиса компании MSI Ханг Ванг.