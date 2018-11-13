МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Успех планов премьер-министра Великобритании Тереза Мэй по выходу страны из ЕС сейчас выглядит более сомнительным, чем когда бы то ни было.

В то время как до запланированного выхода остается менее 20 недель, остается неясным, сможет ли какое-либо соглашение, обсуждаемое Мэй с Брюсселем, получить поддержку ее собственного кабинета министров, не говоря уже о поддержке парламента, говорится в статье Dow Jones.

Это означает, что возможны любые варианты Brexit, от хаотичного выхода без соглашения, который может привести к нарушениям поставок и дефициту продуктов питания и лекарств, до решения парламента о проведении второго референдума, который может отменить Brexit.

В пятницу, после отставки проевропейски настроенного министра транспорта Джо Джонсона, перспективы одобрения соглашения в Лондоне стали еще менее предсказуемыми.

Старший брат Джонсона Борис, противник членства в ЕС, ушел с поста министра иностранных дел в июле. Теперь Джо призвал к проведению второго референдума, заявив, что голосование в июне 2016 года было основано на ложных обещаниях. По его словам, заключенное Мэй соглашение приведет либо к зависимости, либо к хаосу.

Отставка Джонсона сделала стратегию премьер-министра еще менее устойчивой, высветив, негативное отношение к ней членов ее партии, как проевропейски настроенных, так и противников членства в ЕС.

Внутрипартийная борьба может развернуться только тогда, когда будет достигнуто соглашение с ЕС, а оно пока не достигнуто. В понедельник интенсивные переговоры в Брюсселе между представителями ЕС и Великобритании продолжились.

Представитель британской делегации сказал, что соглашение должно быть достигнуто к вечеру среды, чтобы позднее в ноябре мог состояться специальный саммит ЕС, но это маловероятно.

Если саммит в ноябре не состоится, то рассмотрение соглашение будет перенесено на встречу глав государств и правительств ЕС, запланированную на 13-14 декабря. Тогда схватка в парламенте Великобритании будет отложена на январь. В понедельник министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс сказал, что надеется на прогресс "до Рождества".

Проблемой переговоров остается вопрос о том, как поступить с границей между Северной Ирландией, которая является частью Соединенного королевства, и Ирландской Республикой, остающейся в составе ЕС.

Хотя проблема и кажется второстепенной, итог этих переговоров определит будущие отношения Великобритании в целом с ЕС и будет иметь большое значение для целостности страны.

Великобритания заявляет, что новое торговое соглашение должно обеспечить ее тесные связи с ЕС, которые не предполагают необходимости таможенного и иного контроля на границе в Ирландии. Камнем преткновения в переговорах стала страховка, которая потребуются, если такое соглашение не будет достигнуто.

Эта страховка означает, что Великобритания остается в таможенном союзе ЕС до тех пор, пока не будут заключены новые соглашения, возможно, основанные на новых технологиях и позволяющие избежать установления границы.

Настроенные против ЕС британские законодатели говорят, что в этом случае Великобритания останется в таможенном союзе навсегда, и хотят обеспечить возможность ее выхода в одностороннем порядке. В ЕС говорят, что если Великобритания будет иметь возможность выйти из таможенного союза, когда захочет, то это не будет эффективной страховкой.

"Если дело закончится неким временным соглашением, это должно стать двусторонним решением 27 стран ЕС и Великобритании, — сказала в понедельник министр иностранных дел Франции Натали Луазо. – И к тому моменту мы должны будем знать, каким будет решение по границе в Ирландии".

С учетом того, что Великобритания может выйти из таможенного союза, представители ЕС настаивают на дополнительной страховке, на "оплоте для оплота". Такое решение предусматривало бы сохранение Северной Ирландии на экономической орбите ЕС, но создало бы торговый барьер внутри Соединенного королевства.

Такая перспектива категорически не устраивает выступающих за Brexit британских законодателей, которые также не приемлют предлагаемых ЕС условий дальнейшего членства Великобритании в таможенном союзе, в том числе требования равных условий для компаний Великобритании и ЕС. Это требование предполагает, что британские компании должны будут выполнять правила ЕС в области государственно поддержки, политики занятости и охраны окружающей среды.

"Таможенный союз – это вариант, но необходимо обеспечить, чтобы не сложились несправедливые отношения между 27 странами ЕС и Великобританией", — сказал министр Германии по делам ЕС Майкл Рот.

"Оплот должен быть реальным, а не фальшивым", — добавил он.

Предложения по этому поводу развели по разные стороны баррикад поддерживающих Brexit британских политиков, которые считают, что Евросоюзу уже были сделаны слишком большие уступки, и североирландских законодателей из Демократической юнионистской партии, которые поддерживают возглавляемую Мэй Консервативную партию в парламенте, обеспечивая ей большинство.

Если Мэй сможет добиться соглашения с ЕС, ей придется убедить парламент в том, что таможенный "оплот" будет временным, если он вообще понадобится, а "оплот для оплота" не будет применен никогда.

Кроме того, ей придется убедить большинство британских законодателей в том, что единственной реальной альтернативой предлагаемому ей соглашению может стать Brexit без соглашения, который станет кошмаром, и народ им этого не простит.