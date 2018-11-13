МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Оборот внешней торговли между Россией и Китаем в январе-сентябре 2018 года составил 78,678 миллиарда долларов, показав рост на 27,8% в годовом выражении, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

При этом экспорт из РФ в Китай составил 40,465 миллиарда долларов (рост на 50,6%), импорт в РФ из Китая — 38,213 миллиарда долларов (рост на 10,1%).

Доля Китая в общем обороте внешней торговли РФ за отчетный период выросла в годовом выражении до 15,7% с 14,8%.