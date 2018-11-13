МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Госдума приняла во втором чтении пакет из трех законопроектов о проведении в 2019–2028 годах в Москве, Московской, Калужской областях и Татарстане эксперимента, предусматривающего введение налога на профессиональный доход (НПД) для самозанятых граждан. Третье чтение запланировано на 15 ноября.

Новый режим для самозанятых граждан предполагает уплату налога с доходов от реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав физлицам по ставке 4%, индивидуальным предпринимателям и юрлицам — 6%. Те, кто на него перешел, НДФЛ в размере 13% платить не будут. При регистрации гражданин должен указать регион, где им ведется деятельность, а если она ведется в нескольких регионах, то он вправе выбрать, какой из них указать. Однако место ведения деятельности нельзя менять не чаще одного раза в год.

На режим НПД смогут перейти граждане, чей доход не превышает 200 тысяч рублей в месяц (2,4 миллиона рублей в год), которые не имеют работодателя, не привлекают наемных работников по трудовым договорам, имеют доходы от использования имущества. При этом вводится запрет на увеличение ставок НПД и уменьшение предельного размера доходов в течение 10 лет проведения эксперимента.

Регистрация пожелавших перейти на НПД лиц будет возможна без визита в налоговый орган через бесплатное мобильное приложение "Мой налог", так же как и уплата налога. При осуществлении расчетов покупателю с использованием мобильного приложения выдается чек, данные которого автоматически передаются в налоговый орган. Уплата налога осуществляется ежемесячно на основании полученного от налогового органа через мобильное приложение уведомления. При этом плательщик НПД вправе уполномочить банк или оператора электронной площадки на уплату налога и обмен информацией с налоговым органом.

Перешедшим на НПД лицам предоставляется налоговый вычет на развитие в пределах 10 тысяч рублей на неограниченный срок. Однако после использования этой суммы вычет повторно не предоставляется. Это "такой условный аванс": если человек обращается в налоговую службу и регистрируется, то у него на счете автоматически возникает 10 тысяч рублей, пояснял ранее председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Одновременно устанавливается налоговая ответственность за нарушение плательщиками НПД порядка и сроков передачи в налоговый орган сведений о произведенном расчете. При первом нарушении штраф составит 20% от суммы такого расчета, при повторном в течение полугода — 100%, сообщил РИА Новости зампред бюджетного комитета Леонид Симановский. А если подобное нарушение допустит уполномоченный на передачу таких сведений банк или оператор электронный площадки, то он также заплати штраф в размере 20% от суммы такого расчета, но не менее 200 рублей за каждый расчет, сведения о котором не переданы в налоговый орган, отметил депутат.