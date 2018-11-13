МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Китай и США могут продвинуться в достижении компромисса по торговому спору. Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в ближайшее время собирается посетить США, чтобы обсудить с американскими партнерами смягчение торговых трений на фоне предстоящей встречи лидеров двух стран на полях саммита G20 в Аргентине. Китайский чиновник выразил надежду на равноправные переговоры с США, чтобы было выработано приемлемое для обеих сторон решение.

Ранее состоялся разговор по телефону между вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ и министром финансов США Стивеном Мнучином. Однако диалог, по данным СМИ, не привел к прогрессу. Тот факт, что стороны не останавливаются в попытках договориться, вызывает некоторый оптимизм – мировые биржи отыгрывают новость ростом котировок в пределах 1%.

Торговая война между Китаем и США началась после того, как в июле этого года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между этими государствами. В конце сентября США добавили к уже действующим пошлинам на китайские товары новые – на 200 млрд долларов в год. Китай в ответ ввел пошлины на американский импорт объемом 60 млрд долларов.

В США надеются, что КНР пойдет на уступки по ряду требований, чтобы в ходе саммита "двадцатки" президент Дональд Трамп мог обсудить конкретные условия соглашения с китайским лидером Си Цзиньпином. Тогда американцам не придется вводить дополнительные пошлины на китайские товары, что на какое-то время приведет к "торговому перемирию". Пауза должна способствовать заключению соглашения.

УРОВЕНЬ НЕПОНИМАНИЯ

"Ситуация складывается следующим образом: США обвиняют Китай в товарном преимуществе, перекладывают на плечи Поднебесной все проблемы своего производственного сектора, а затем фактически блокируют торговые отношения завышенными пошлинами", — объясняет старший аналитик "Альпари" Анна Бодрова.

Поскольку Китай не отвечает, США расширяют список товаров, попадающих под повышенные пошлины, и вынуждают представителей КНР начать диалог, параллельно рассказывая на каждом углу о том, что рассматривают новые списки и меры. И когда Китай отказывается обсуждать условия торговых процессов, оказавшись в положении осажденного, США предлагают ему озвучить предложения по выходу из сложившейся ситуации, сказала она.

Пекин уже отказался от переговоров по двустороннему торговому соглашению, а теперь именно от него ждут четкой структуры и вариантов решения проблемы, которую ему же и навязали, напомнила аналитик.

КОМПРОМИСС ВОЗМОЖЕН

Эксперты не отрицают, что в ходе саммита G20 эта история может сдвинуться с мертвой точки, но до ее завершения еще весьма далеко. Можно ожидать, что Китай сообщит о своем видении ситуации и заявит о готовности к диалогу, но ничего конкретного тут решено не будет, полагает Бодрова.

По ее мнению, для решения внутренних проблем США, связанных с налаживанием производства внутри страны, потребуются годы. Поэтому с большой долей вероятности Вашингтон откажется от того, что мог бы предложить ему Китай, и продолжит тянуть время.

"Саммит — хорошая платформа для уточнения некоторых деталей торгового соглашения, однако этого будет недостаточно для принятия решения по отмене пошлин", — согласен старший аналитик ИК "Фридом Финанс" Вадим Меркулов.

По его мнению, Китай должен понять, что просто так договориться не получится и придется идти на серьезные уступки. Такие попытки были в начале июня и августа текущего года, но они не увенчались успехом. В свою очередь, правительство США действует с позиции силы, выдав Поднебесной определенные требования, которые будут основой нового торгового соглашения. Скорее всего, речь пойдет о технологическом секторе, патентах и слежке за гражданами США.

РЫНОК НАСТРОЕН НА НЕГАТИВ

Сейчас шансы положительно исхода составляют около 60%, полагает Меркулов. Однако рынок пока не учитывает возможный результат в стоимости американских и китайских котировок, поскольку это событие уже не является ординарным и плохо поддается прогнозу.

"Если же стороны не смогут договориться, то рынки отреагируют негативно, так как рост глобальной экономики продолжит замедляться. Ожидаю, что S&P500 может упасть до 2680 пунктов и пойти ниже до 2620-2630 пунктов", — прогнозирует он.

По мнению Бодровой, мировой рынок капитала в целом готов к новой волне негатива по поводу торговых войн. Стратегически эти риски уже учтены в ценах, но любое усиление негатива будет провоцировать снижение стоимости активов и индексов. В то же время, если на саммите G20 стороны разойдутся без скандала, вряд ли это станет поводом для роста рынка, резюмирует она.