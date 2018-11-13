МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Росстат зафиксировал рост экономики РФ в третьем квартале 2018 года в 1,3% к аналогичному периоду прошлого года, что совпало с оценкой Минэкономразвития.

"Индекс физического объема валового внутреннего продукта в третьем квартале 2018 года относительно соответствующего периода 2017 года, по предварительной оценке, составил 101,3%", — отмечается в сообщении Росстата.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин в конце октября заявил, что проблемы с урожаем "отняли" у роста ВВП в третьем квартале 2018 года 0,5 процентного пункта, без учета сельского хозяйства рост был бы 1,8%.

Во втором квартале рост ВВП составил 1,9% в годовом выражении, в первом — 1,3% в годовом выражении. По данным Минэкономразвития, ВВП России в январе-сентябре 2018 года вырос на 1,6%.

В четвертном квартале министерство ожидает ускорения роста, которое, по мнению Минэкономразвития, позволит выйти на прогнозируемые по итогам года 1,8%.