ПАЛЕРМО, 13 ноя — ПРАЙМ. Россия не поедет на форум в Давос, если Швейцария не откажется от решений по участию российских бизнесменов, решения организаторов форума обсуждались с президентом Швейцарии Аленом Берсе, который в свою очередь пообещал "навести справки" и прояснить ситуацию, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

"Решения очень странные, я только что говорил на эту тему с президентом Швейцарской конфедерации, сказал, что для нас это удивительно, тем более что речь идет о неправительственной организации. Он сказал, что наведет справки. Если эти решения, которые были приняты в отношении представителей российского бизнеса, не будут изменены, то нам придется принять решение об отказе от участия государственных служащих и российских компаний с государственным участием в давосском форуме, тогда туда никто не поедет", — сказал Медведев на пресс-конференции по итогам переговоров по внутриливийскому урегулированию.

Всемирный экономический форум в Давосе пройдет с 22 по 25 января. Ранее издание Financial Times сообщило со ссылкой на двух экспертов, "обладающих знанием о ситуации", что бизнесменам Олегу Дерипаске, Виктору Вексельбергу и главе ВТБ Андрею Костину отказали в участии в очередной сессии форума. ВЭФ не стал комментировать эту публикацию.